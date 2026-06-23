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Qatar News: कतर के रास लाफ़ान इंडस्ट्रियल सिटी में एक फ़ैक्ट्री में ज़बरदस्त धमाका हुआ है. इस धमाके में तेरह लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. मरने वालों में ज़्यादातर भारतीय नागरिक हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, 12 भारतीयों की जान गई है. दोहा में मौजूद भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा, "कतर के अधिकारियों ने रविवार रात रास लाफ़ान में हुई एक घटना में 12 भारतीय नागरिकों की दुखद मौत की पुष्टि की है."
कतरी अधिकारियों का हवाला देते हुए दूतावास ने बताया कि सभी घायल अभी स्थिर हालत में हैं और उन्हें सही मेडिकल इलाज मिल रहा है. दूतावास ने कहा, "हम इस घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को हर संभव मदद देने के लिए क़तरी अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं. इसमें मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की व्यवस्था करना भी शामिल है." इससे पहले सोमवार को एक प्रेस ब्रीफ़िंग में, क़तर के ऊर्जा मंत्री साद बिन शेरदा अल-काबी ने पुष्टि की कि इस घटना में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के 13 लोगों की मौत हो गई है.
भारतीय विदेश मंत्री ने क्या कहा?
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी इस त्रासदी पर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "क़तर के रास लाफ़्फ़ान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए धमाके में भारतीय नागरिकों समेत कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर से बहुत दुख हुआ है. जैसे-जैसे घटना के बारे में और जानकारी मिल रही है, हमारा दूतावास क़तरी अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रहा है. हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं. हम दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं."
इतने लाख कतर में रहते हैं भारतीय
कतर में 8 लाख से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं. ये लोग कंस्ट्रक्शन, तेल-गैस, स्वास्थ्य, होटल और अन्य सेवा क्षेत्रों में नौकरी करते हैं. अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वे हर साल भारत में अपने परिवारों को भेजते हैं. अनुमान है कि कतर से भारतीय हर साल 1.3 अरब डॉलर से 1.9 अरब डॉलर भारत भेजते हैं. इस पैसे से लाखों भारतीय परिवारों का खर्च चलता है और भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलता है.