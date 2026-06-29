/अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान को मिलेगा 6 अरब डॉलर; कतर में फ्रीज एसेट होंगे रिलीज

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Qatar Release Frozen Iranian Assets: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने सोमवार (29 जून) को कहा कि कतर ईरान की 6 अरब डॉलर की रुकी हुई संपत्ति जारी करेगा. यह बात ऐसे समय में कही गई है जब इस सप्ताहांत फारस की खाड़ी में हुए हमलों की वजह से अमेरिका के साथ बातचीत में मुश्किलें आ रही हैं. पेज़ेश्कियान ईरान के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्होंने कतर के पास मौजूद इन फंड्स को जारी करने का ज़िक्र किया है; कतर इस बातचीत में एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. अब तक, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान की कोई भी रुकी हुई संपत्ति जारी नहीं की गई है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेज़ेश्कियान ने कहा, "बनाई गई योजनाओं के आधार पर, कतर में मौजूद ईरान के कुल 12 अरब डॉलर के संसाधनों में से 6 अरब डॉलर जारी करके देश को वापस सौंपे जाएंगे, और इसके लिए ज़रूरी कार्रवाई की जा रही है." ऐसा लगता है कि ये बातें ईरानी जनता को इस अंतरिम समझौते के लिए मनाने के मकसद से कही गई थीं. इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ अमेरिका के नए हवाई हमलों के बाद, ईरान ने रविवार (28 जून) को बहरीन और कुवैत को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले किए. साथ ही, ईरान ने धमकी दी कि अगर वाशिंगटन ने हमले जारी रखे तो युद्ध खत्म करने के लिए चल रही बातचीत को "पूरी तरह से रोक" दिया जाएगा.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने क्यों किया था हमला
गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है और ईरान, ओमान के साथ मिलकर इसे कंट्रोल करने पर बातचीत कर रहा है. पिछले दिनों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने सिंगापुर के झंडे वाले मालवाहक जहाज पर हमला किया, क्योंकि यह जहाज ईरान द्वारा अधिकृत रास्तों को छोड़कर दूसरे रास्ते से निकल रहा था. इसीलिए ईरान ने इस जहाज पर हमला किया. इस हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान के ड्रेन, मिसाइल और रडार के ठिकानों को निशाना बनाया. वहीं, इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और गल्फ देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया.