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अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान को मिलेगा 6 अरब डॉलर; कतर में फ्रीज एसेट होंगे रिलीज

Qatar Release Frozen Iranian Assets: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने दावा किया है कि कतर में रुकी ईरान की 6 अरब डॉलर की संपत्ति जल्द जारी की जाएगी. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. दोनों देशों के बीच बातचीत, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों को लेकर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 29, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:06 PM IST
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान को मिलेगा 6 अरब डॉलर; कतर में फ्रीज एसेट होंगे रिलीज
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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