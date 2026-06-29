/अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान को मिलेगा 6 अरब डॉलर; कतर में फ्रीज एसेट होंगे रिलीज

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेज़ेश्कियान ने कहा, "बनाई गई योजनाओं के आधार पर, कतर में मौजूद ईरान के कुल 12 अरब डॉलर के संसाधनों में से 6 अरब डॉलर जारी करके देश को वापस सौंपे जाएंगे, और इसके लिए ज़रूरी कार्रवाई की जा रही है." ऐसा लगता है कि ये बातें ईरानी जनता को इस अंतरिम समझौते के लिए मनाने के मकसद से कही गई थीं. इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ अमेरिका के नए हवाई हमलों के बाद, ईरान ने रविवार (28 जून) को बहरीन और कुवैत को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले किए. साथ ही, ईरान ने धमकी दी कि अगर वाशिंगटन ने हमले जारी रखे तो युद्ध खत्म करने के लिए चल रही बातचीत को "पूरी तरह से रोक" दिया जाएगा.