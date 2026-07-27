/PoK चुनावों पर उठे सवाल, अवामी एक्शन कमेटी और PTI ने उठाए गंभीर सवाल

इसने आगे बताया कि पुलिस और दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के 18,560 जवानों को तीन-लेवल सिक्योरिटी प्लान के तहत तैनात किया गया है. इस बीच, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर कई पोस्ट में पहले राउंड की वोटिंग के कुछ ही घंटों में हुई गंभीर कमियों को हाईलाइट किया. इसमें कहा गया कि मीरपुर डिवीज़न में चुनाव से पहले ही धांधली और मदद के संकेत साफ दिखने लगे हैं. X पर एक और पोस्ट में कहा गया कि कोटली के अलग-अलग पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होनी थी, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद भी कई जगहों पर न तो ऑफिशियली पोलिंग शुरू हुई और न ही वोट डालने वाले वोटर कहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें कहा गया कि कोटली "पूरी तरह से बंद" रहा.