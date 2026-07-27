/PoK चुनावों पर उठे सवाल, अवामी एक्शन कमेटी और PTI ने उठाए गंभीर सवाल

राज्य चुनें
PoJK Assembly Elections: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में अभी चल रहे लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव के दौरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की कई लेयर के साथ लगभग 2100 आर्मी के जवानों को तैनात किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सिक्योरिटी की पहली लेयर है, पाकिस्तान रेंजर्स (पंजाब), पाकिस्तान रेंजर्स (सिंध) और फेडरल कांस्टेबुलरी दूसरी लेयर हैं, और पाकिस्तान आर्मी तीसरी लेयर है. पाकिस्तानी अखबार ने बताया कि लगभग 2,100 आर्मी के जवान भी तैनात किए जाएंगे, जबकि क्विक रिस्पॉन्स फोर्स की टीमें किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए स्टैंडबाय पर रहेंगी.
इसने आगे बताया कि पुलिस और दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के 18,560 जवानों को तीन-लेवल सिक्योरिटी प्लान के तहत तैनात किया गया है. इस बीच, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर कई पोस्ट में पहले राउंड की वोटिंग के कुछ ही घंटों में हुई गंभीर कमियों को हाईलाइट किया. इसमें कहा गया कि मीरपुर डिवीज़न में चुनाव से पहले ही धांधली और मदद के संकेत साफ दिखने लगे हैं. X पर एक और पोस्ट में कहा गया कि कोटली के अलग-अलग पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होनी थी, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद भी कई जगहों पर न तो ऑफिशियली पोलिंग शुरू हुई और न ही वोट डालने वाले वोटर कहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें कहा गया कि कोटली "पूरी तरह से बंद" रहा.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने चुनाव का बॉयकॉट किया है और रिफ्यूजी के लिए रिज़र्व 12 सीटों को खत्म करने की मांग की है. JAAC के मुताबिक ये सीटें पाकिस्तान की मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों को सरकार बनाने में असर डालने की इजाज़त देती हैं. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की PoJK यूनिट ने चुनाव को दिखावा बताया और कहा कि लोगों ने चुनावों को रिजेक्ट कर दिया है. PTI ने कहा, "लोगों ने दिखावटी और गलत चुनाव को नकार दिया है. मीरपुर के नांगी पोलिंग स्टेशन पर पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन परेशान वोटरों ने नकली चुनाव को नकार दिया है. रात में, नकली वोटों से बैग भर दिए जाएंगे, और सबसे विवादित चुनाव को सफल घोषित करके इतिहास पेश किया जाएगा."
अवामी एक्शन कमेटी ने की है ये मांग
जून की शुरुआत में अवामी एक्शन कमेटी ने अपना चार्टर ऑफ़ डिमांड्स शेयर किया था, जिनमें मुख्य हैं रूलिंग एलीट को मिले खास अधिकार खत्म करना, पाकिस्तान के रिफ्यूजी के लिए रिज़र्व असेंबली सीटें खत्म करना, फ्री हेल्थकेयर और एक जैसी शिक्षा देना, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, और PoJK में पाकिस्तान के रिफ्यूजी के लिए नौकरी का कोटा खत्म करना. JAAC के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों में पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए और लापता हो गए.
POK में पाकिस्तान के कम्युनिकेशन ब्लैकआउट पर UN के अधिकारी ने की आलोचना
इससे पहले, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, वोल्कर तुर्क ने इलाके के कुछ हिस्सों में इंटरनेट एक्सेस पर लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना की थी और कहा था कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट बोलने की आज़ादी के अधिकार को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करते हैं, जिसमें बढ़े हुए तनाव के समय में जानकारी मांगने, पाने और शेयर करने की क्षमता भी शामिल है. UN ने अधिकारियों से पूरे इलाके में पूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल करने की अपील की। इस बीच, गुरुवार को भारत ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की आलोचना की कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में कश्मीरियों के बुनियादी अधिकारों को लगातार दबा रहा है और बुनियादी आज़ादी का गला घोंट रहा है.