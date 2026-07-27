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PoK चुनावों पर उठे सवाल, अवामी एक्शन कमेटी और PTI ने उठाए गंभीर सवाल

PoJK Assembly Elections: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. वहीं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और PTI ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बहिष्कार का ऐलान किया है. दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र ने इलाके में इंटरनेट प्रतिबंधों और नागरिक अधिकारों को लेकर चिंता जताई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 27, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:55 PM IST
PoK चुनावों पर उठे सवाल, अवामी एक्शन कमेटी और PTI ने उठाए गंभीर सवाल

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