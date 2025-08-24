बलोच हक की लड़ाई से डरी पाकिस्तानी सरकार; महरंग की रिमांड 15 दिन बढ़ाई
बलोच हक की लड़ाई से डरी पाकिस्तानी सरकार; महरंग की रिमांड 15 दिन बढ़ाई

Pak Court on Mahrang Baloch: क्वेटा की एंटी‑टेररिज्म कोर्ट ने बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) नेताओं, विशेषकर कार्यकर्ता महरंग बलूच की 15 दिन की अतिरिक्त रिमांड मंजूर की है. महरंग ने इसे राज्य की दमन नीति बताया और पाकिस्तानी फौज और सरकार पर नाकाम स्टेट होने का आरोप लगाया. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:13 PM IST

बलोच नेता महरंग बलोच (फाइल फोटो)
बलोच नेता महरंग बलोच (फाइल फोटो)

Quetta News Today: पाकिस्तान स्थित क्वेटा की एंटी टेररिज्म कोर्ट (ATC) ने बलोच यकजेहती कमेटी (BYC) के नेताओं की फिजिकल रिमांड को 15 दिनों तक बढ़ा दिया है. इनमें प्रमुख कार्यकर्ता महरंग बलोच भी शामिल हैं, जो पहले ही हिरासत में हैं. इससे पहले शुक्रवार (22 अगस्त) को कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए महरंग बलोच ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लोगों को डराने के लिए BYC नेताओं को जेल में डाल रही है. 

इस मौके पर महरंग बलोच ने कहा, "लोगों को जेल में बंद करने से यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है. जेल की दीवारें चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हों, एक मां के धैर्य के आगे कुछ भी नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि हर बार जब वह अदालत में पेश होती हैं, तो सरकार का वकील रिमांड बढ़ाने की अर्जी दाखिल कर देता है."

बलोच अधिकारों की सबसे सरगर्म कार्यकर्ता महरंग ने पाकिस्तानी ज्यूडिशियल सिस्टम पोल खोलते हुए कहा, "आज यही कानून लोगों को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CDT) की हिरासत में 90 दिनों तक रखने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है." महरंग ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी अदालतें अब तक गुमशुदा बलोच और पश्तून लोगों की तलाश नहीं कर पाई हैं. हमने यह संघर्ष सड़कों से शुरू किया और इसे अदालतों तक ले गए. यही अदालतें, जिनमें गुमशुदा बलोच और पश्तून लोगों से जुड़े हजारों मामले अटके हुए हैं.

पाकिस्तानी फौज और सरकार को चेतावनी देते हुए बलोच कार्यकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार जनता के खिलाफ जाकर कायम नहीं रह सकती. उन्होंने कहा, "यह एक नाकाम स्टेट है. यह समझना जरूरी है कि जनता के खिलाफ जितनी ज्यादा हिंसा होगी, उतना ही मजबूत प्रतिरोध होगा. उन्होंने लोगों से अपने अधिकारों के लिए लड़ने की अपील करते हुए कहा, "हमारा आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है. जनता को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा. जो हमें दबाने या कमजोर करने की कोशिश करते हैं, असल में वही कमजोर हैं."

महरंग बलोच के मुताबिक, बलूचिस्तान के लोग इंसाफ और सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम इंसाफ और सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं." इस बीच नेशनल पार्टी से जुड़े राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता अब्दुल गफार कम्ब्रानी को चार महीने की नजरबंदी के बाद क्वेटा में रिहा कर दिया गया. उन्हें बीते 6 अप्रैल को पाकिस्तानी पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था.

ये भी पढ़ें: चांद ने दी रहमत की खबर, 25 अगस्त से रबी-उल-अव्वल का आगाज; जानें कब है मिलाद-उन-नबी?

 

