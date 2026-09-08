/भारत-बांग्लादेश के बीच फिर दौड़ेंगी पैसेंजर ट्रेनें? ढाका में तीन दिन की अहम बैठक शुरू

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India Bangladesh Relation: भारत और बांग्लादेश के रेलवे अधिकारियों ने मंगलवार को ढाका में तीन दिन की बैठक शुरू की. इसका मकसद उन पैसेंजर ट्रेन सर्विस को फिर से शुरू करना है जिन्हें रोक दिया गया था. बांग्लादेश रेलवे के एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ऑपरेशन्स) मोहम्मद नजमुल इस्लाम ने कहा, "कनेक्शन चालू थे, जिन्हें अगस्त 2024 में रोक दिया गया था. हालांकि, भारत की मालगाड़ियां बिना किसी रुकावट के चल रही हैं. तीन पैसेंजर ट्रेनों में से, मैत्री एक्सप्रेस ढाका कैंटोनमेंट और चितपुर (कोलकाता, भारत) के बीच चलती थी. बंधन एक्सप्रेस खुलना और कोलकाता के बीच चलती थी; और मिताली एक्सप्रेस ढाका कैंटोनमेंट और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती थी."
ट्रेन सर्विस फिर से शुरू करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर-सरकारी रेलवे बैठक (IGRM) अभी ढाका में हो रही है. उन्होंने कहा, "ट्रेन सर्विस कब शुरू होंगी या कौन सी खास सर्विस फिर से शुरू होंगी, इस बारे में फैसला इस IGRM बैठक के बाद ही लिया जाएगा. बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे." उन्होंने बताया, "भारतीय पक्ष से, रेलवे बोर्ड के सदस्य (ट्रैफिक) बैठक में शामिल हो रहे हैं. बांग्लादेश रेलवे का प्रतिनिधित्व उच्च-स्तरीय अधिकारी और मंत्रालय के प्रतिनिधि कर रहे हैं."
उन्होंने आगे कहा, "मालगाड़ी सर्विस कभी नहीं रोकी गई थीं; वे सुचारू रूप से चल रही हैं. आम तौर पर, IGRM बैठक में कई तरह के ऑपरेशनल और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की जाती है. इनमें दोनों पक्षों के बीच वित्तीय निपटान और बकाया राशि; दोनों देशों की सीमाओं के पार ट्रेनों की आवाजाही का हिसाब-किताब; सालाना हिसाब-किताब और बैलेंसिंग; और ऑपरेशनल दक्षता, रोलिंग स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल हैं."
जुलाई 2024 में बड़े पैमाने पर नागरिक अशांति के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा-पार रेल लिंक बंद कर दिए गए थे. इस अशांति के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, 5 अगस्त 2024 को भारत भागना पड़ा और उनकी अवामी लीग सरकार गिर गई. इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ढाका में एक अंतरिम प्रशासन ने सत्ता संभाली.
इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों में लगातार तनाव बना रहा, खासकर भारत में हसीना की मौजूदगी और उन्हें वापस भेजने (प्रत्यर्पण) के लिए ढाका की औपचारिक मांगों को लेकर 22 फरवरी, 2026 को बांग्लादेश में हुए आम चुनाव के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की और यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की जगह प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनाई. 12 फरवरी, 2026 को बांग्लादेश में हुए आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यभार संभालने पर, 27 जून को भारत ने बांग्लादेशियों के लिए टूरिस्ट वीज़ा जारी करना फिर से शुरू कर दिया.