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भारत-बांग्लादेश के बीच फिर दौड़ेंगी पैसेंजर ट्रेनें? ढाका में तीन दिन की अहम बैठक शुरू

India Bangladesh Relation: भारत और बांग्लादेश के रेलवे अधिकारियों ने ढाका में तीन दिन की बैठक शुरू की है. इस बैठक में अगस्त 2024 में रोकी गई यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने पर चर्चा की जाएगी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Sep 08, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:58 AM IST
भारत-बांग्लादेश के बीच फिर दौड़ेंगी पैसेंजर ट्रेनें? ढाका में तीन दिन की अहम बैठक शुरू

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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