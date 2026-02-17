सऊदी में चांद का दीदार होते ही रमजान का आगाज, भारत में 19 फरवरी को रखा जाएगा पहला रोजा ?

Ramadan Moon Sighting 2026: सऊदी अरब में मंगलवार (17 फरवरी) को रमजान का चांद नजर आने के साथ ही पवित्र महीने की शुरुआत का ऐलान कर दिया गया है. चांद दिखने की पुष्टि के बाद बुधवार (18 फरवरी) को वहां पहला रोजा रखा जाएगा. इसी के साथ दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय में रमजान की तैयारियां तेज हो गई हैं.

वहीँ, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने घोषणा की है कि मंगलवार शाम को चांद नहीं दिखने के बाद रमज़ान गुरुवार से शुरू होगा.

भारत में आमतौर पर सऊदी अरब के एक दिन बाद रोजा शुरू होता है. चांद देखने की स्थानीय परंपरा और संभावित खगोलीय स्थिति को देखते हुए भारत में गुरुवार (19 फरवरी) से पहला रोजा होने तय माना जा रहा है. हालांकि, अंतिम फैसला देश की अलग-अलग चांद कमेटियों और स्थानीय उलेमा के जरिये चांद देखने की पुष्टि के बाद किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, भारत में ही केरला के लोग अरब देशों का अनुसरण करते हुए उसी दिन से रोजा रखता हैं और ईद भी मनाते हैं. भारत में बोहरा मुसलमान भी अरब देशों को फॉलो करते हुए उसी दिन से रोजा रखते हैं. इस तरह भारत में ही दो अलग- अलग तारीख से लोग रोज़े रखना शुरू करते हैं और दो दिन ईद भी मनाई जाती है.

गौरतलब है कि इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना रमज़ान, साल का सबसे पाक महीना है. रमजान एक तरह से इस्लाम में रिफ्रेशर कोर्स जैसा महीना होता है. इस माह में मुसलमान रोज़े रखते हैं. बाकी दिनों से ज्यादा इबादत करते हैं. रमजान में कुरान की तिलावत करते हैं. इस दौरान मस्जिदों में विशेष नमाज तरावीह का भी आयोजन किया जाता है. रमजान का चांद नजर आते ही, उसी शाम नमाज-ए-ईशा के बाद तरावीह की नमाज शुरू हो जाती है.

इस माह में मुसलमान अपने संचित धन का 2.5 फीसदी हिस्सा ज़कात के तौर पर गरीब और ज़रूरतमंदों को दान देते हैं. फितरा के नाम पर भी एक और तरह का दान देते हैं. रमजान के आखिरी दस दिनों में वो घर- परिवार से दूर मस्जिद आदि में एकांतवाश में रहकर इबादत करते हैं, जिसे इत्तेकाफ कहा जाता है.

इस साल रमज़ान 29 या 30 दिन का हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि महीने के आखिर में चांद कब दिखेगा. 2026 के लिए, दुबई के एस्ट्रोनॉमिकल अनुमान बताते हैं कि रमज़ान 29 दिन का महीना हो सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि इस साल रोजा बहुत आसान होने वाला है. ऐसा 30 सालों बाद हुआ है जब रमजान फरवरी और मार्च में पड़ रहा है, जब गर्मी की शुरुआत भी नहीं होती है.

इसे भी पढ़ें: Turkaman Gate Case: मस्जिद फैज-ए-इलाही हिंसा मामले में 12 लोगों को ज़मानत; माननी होगी ये 5 शर्तें