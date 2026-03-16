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Zee SalaamMuslim Worldइस रमजान 29 या 30 का होगा रोजा; सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों से की ये खास अपील

इस रमजान 29 या 30 का होगा रोजा; सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों से की ये खास अपील

Eid Ul Fitr Moon Sighting in Saudi Arabia: रमजान का पाक महीना खत्म होने को है और सबकी नजरें ईद के चांद पर टिकी हैं. इस बीच सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों से शव्वाल 1447 हिजरी (2026) का चांद देखने की अपील की है. कोर्ट ने कहा कि जो भी चांद देख सके, वे स्थानीय कोर्ट या समितियों में अपनी गवाही दें ताकि ईद सही दिन मनाई जा सके.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 16, 2026, 08:50 PM IST

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(फाइल फोटो)
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Eid Ul Fitr Moon Sighting: रमजान का पाक महीना अब अपने अंतिम पड़ा पर है, और अब मुसलमान जोरशोर से ईद-उल-फित्र की तैयारियों में जुट गए हैं. भारत और सऊदी अरब समेत दुनियाभर में इस साल रमजान के आखिरी रोजे को लेकर मुसलमानों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है. 

इस बीच रियाद से सोमवार (16 मार्च) को जारी सूचना में सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने देश में रहने वाले सभी मुसलमानों से अपील की है कि वे शव्वाल 1447 हिजरी (2026 ईस्वी) का चांद देखें. कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि चांद देखने का समय रमजान के 29वें दिन यानी बुधवार (18 मार्च) की शाम है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी मुसलमान नंगी आंख से या दूरबीन के माध्यम से चांद देख सकें, वे नजदीकी कोर्ट में जाकर अपनी गवाहियां दर्ज करायें, या किसी नजदीकी केंद्र से संपर्क करके कोर्ट तक जानकारी पहुंचायें, यह पहल मुसलमानों को सही समय पर ईद की जानकारी देने के लिए की जा रही है.

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सऊदी प्रेस एजेंसी (SPA) ने रिपोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि जो लोग चांद देखने में सक्षम हैं, वे स्थानीय समितियों में शामिल हों और इस कोशिश में अपनी भूमिका अदा करें, जिससे पूरे मुस्लिम समुदाय को फायदा मिले. इन समितियों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ईद-उल-फित्र एक ही दिन मनाई जाए और किसी तरह का विवाद न पैदा हो.

चांद दिखाई देने के आधार पर अगर बुधवार (18 मार्च) को रमजान का 29वां दिन पूरा होता है, तो शव्वाल का महीना गुरुवार (19 मार्च) से शुरू होगा. वहीं, अगर रमजान पूरा 30 दिन का होता है, तो शव्वाल 20 मार्च (शुक्रवार) से शुरू होगा. इसी के साथ ही ईद-उल-फित्र का दिन भी तय होगा, जो इस साल या तो 19 मार्च गुरुवार या 20 मार्च शुक्रवार को पड़ सकती है.

ईद-उल-फित्र के साथ रमजान का पाक महीना खत्म हो जाता है. इस साल रमजान 18 फरवरी को शुरू हुआ था. चांद देखने की प्रक्रिया और ईद की तारीखों की पुष्टि के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि मुसलमान अनुशासन और सुरक्षा का पालन करते हुए अपनी गवाहियां समय पर दर्ज कराएं.

सऊदी अरब में चांद देखने की प्रक्रिया में स्थानीय समितियां और कोर्ट अधिकारी शामिल हैं. उनका काम है कि सटीक और निर्विवाद जानकारी सुनिश्चित की जाए. इससे पूरे देश में रमजान का समापन और ईद-उल-फित्र का उत्सव एक साथ और सामूहिक रूप से मनाई जा सके.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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