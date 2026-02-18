रमजान में भी मुनाफाखोरी! पाकिस्तान में दुकानदारों पर लोगों का गुस्सा फूटा

Advertisement
Karachi Price Hike: पाकिस्तान में रमज़ान के दौरान जरूरी चीजों की कीमतों में तेजी ने पॉलिसी की कमियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कराची में महंगाई से परेशान लोग रोजमर्रा की चीजों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार से सख़्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:01 PM IST

Pakistan News: इस्लाम का सबसे पवित्र महीना रमजान शुरू हो गया है. पाकिस्तान में लोग 19 फरवरी से रोजा रखेंगे. इस बीच, कराची के बाजारों में निराशा बढ़ रही है, क्योंकि महंगाई अपने पीक पर पहुंच गई है. लोगों के रहने के हालात खराब हो गए हैं और शॉपिंग में काफी कमी आई है. जोडिया बाज़ार में खरीदारों ने आटा, दाल, खाना पकाने का तेल, दूध और अंडे जैसी जरूरी चीज़ों की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी के बारे में बताया.

कई लोगों ने दावा किया कि पिछले साल की तुलना में कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं, जिससे परिवारों को मात्रा कम करने और रोज़ाना के इस्तेमाल से समझौता करने पर मजबूर होना पड़ रहा है. एक रहने वाले ने घर के बजट पर पड़ रहे दबाव को बताते हुए कहा, "जहां हम पहले 10 किलोग्राम खरीदते थे, अब हमें पांच खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है." लोगों का कहना है कि सरकार ज़्यादा मांग वाले मौसम में कीमतों को रेगुलेट करने या मुनाफ़ाखोरी को रोकने में नाकाम रही है.

कई रहने वालों ने आरोप लगाया कि दुकानदार रमज़ान का फ़ायदा उठाते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, यह जानते हुए भी कि लोगों के पास ज़रूरी चीज़ें खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कीमतों में स्थिरता बनाए रखना सरकार की ज़िम्मेदारी है, खासकर ऐसे देश में जो संवैधानिक रूप से खुद को एक वेलफेयर स्टेट मानता है. कोर्ट के काम के बाद मार्केट से बोलते हुए वकील गुलकदम मलिक ने कहा कि हर महीने Rs25,000 से Rs30,000 कमाने वाले मिडिल और लोअर इनकम वाले परिवार गुज़ारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "वे पहले से ही किराए, बिजली के बिल, पेट्रोल और बच्चों की पढ़ाई के बोझ तले दबे हुए हैं. रमज़ान ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं," उन्होंने आगे कहा कि बढ़ती कीमतों के कारण कई घरों ने खाना कम कर दिया है. निवासियों ने महंगाई को बढ़ती बेरोज़गारी और इंडस्ट्रियल मंदी से भी जोड़ा, उनका दावा है कि टेक्सटाइल, केमिकल और ऑटो सेक्टर के बंद होने से अनगिनत परिवारों पर असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि आर्थिक दबाव सिर्फ़ फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी है, जिससे सभी समुदायों में तनाव बढ़ता दिख रहा है. कई नागरिकों ने पाकिस्तान की तुलना दूसरे देशों से की, जहां सरकारें त्योहारों के दौरान राहत पैकेज लाती हैं या सामानों पर सब्सिडी देती हैं.

इसके उलट, उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में त्योहारों के मौसम में अक्सर कीमतें और बढ़ जाती हैं. मुश्किल के बावजूद निवासियों ने रमज़ान मनाने का अपना वादा दोहराया. हालांकि, उन्होंने अधिकारियों से सख्त प्राइस कंट्रोल लागू करने और ज़रूरी राहत देने की अपील की और चेतावनी दी कि तुरंत दखल दिए बिना, महंगाई लोगों का भरोसा कम करती रहेगी और आर्थिक संकट को और गहरा करेगी. 

इनपुट- ANI

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Pakistan Newspakistan inflationKarachi Price HikeRamadan Price Increase

