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Ashura Shia Muslim Mourning: दुनिया भर के शिया मुसलमानों ने गुरुवार (25 जून) को आशूरा मनाया. यह दिन कुर्बानी और शहादत का प्रतीक है और इस साल ईरान और लेबनान में महीनों की लड़ाई के बाद कई लोगों के लिए इसका खास महत्व है. आशूरा, 680 ईस्वी में कर्बला की लड़ाई में पैगंबर मुहम्मद के नाती इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है. उमय्यद खिलाफत के प्रति वफादारी की शपथ लेने से इनकार करने के बाद इमाम हुसैन को उनके परिवार और साथियों के साथ मार दिया गया था. इस घटना ने सुन्नी और शिया इस्लाम के बीच दरार को और गहरा कर दिया और यह आज भी दमन और अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक है.
इस साल, आशूरा ऐसे समय में आया है जब ईरान और लेबनान में महीनों से युद्ध चल रहा है; ये दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी शिया आबादी वाले देशों में से हैं. ईरान और अमेरिका ने इस हफ्ते एक नाजुक युद्धविराम समझौते को अंतिम रूप देने के मकसद से बातचीत शुरू की है. युद्ध के पहले दिन, 28 फरवरी को, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे. 86 वर्षीय खामेनेई न केवल ईरान के शीर्ष राजनीतिक नेता थे, बल्कि धार्मिक मामलों पर भी उनका अंतिम निर्णय होता था और दुनिया भर के लाखों शिया उन्हें बहुत सम्मान देते थे.
इजरायली हमले में लेबनान का एक बड़ा हिस्सा हुआ तबाह
आशूरा उनके अंतिम संस्कार के जुलूस से कुछ दिन पहले ही आया है. युद्ध लेबनान तक भी फैल गया, जहां ईरान का मुख्य सहयोगी हिजबुल्लाह रेजिस्टेंस ग्रुप महीनों से इजरायली सैनिकों से लड़ रहा है. हिजबुल्लाह युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद तेहरान के समर्थन में उत्तरी इज़रायल में रॉकेट दागकर लड़ाई में शामिल हो गया. इसके जवाब में इज़रायल ने बड़े पैमाने पर हवाई बमबारी और ज़मीनी हमले किए, जिससे दक्षिणी लेबनान और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में मुख्य रूप से शिया आबादी वाले इलाकों का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया.
विस्थापित लेबनानी अपने गांवों में लौटने की कर रहे कोशिश
आशूरा ऐसे समय में आया है जब दस लाख से ज़्यादा विस्थापित लेबनानी लोग दक्षिणी लेबनान में अपने गांवों में लौटने की कोशिश कर रहे हैं. इस पाक दिन से पहले शहरों और कस्बों में कार्यक्रम आयोजित करके बयान किए गए, जबकि उनके चारों ओर की इमारतें मलबे और खंडहर में बदल चुकी थीं. आशूरा शिया कैलेंडर का सबसे पाक दिन है, जिसे पारंपरिक शोक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है, जिसमें छाती पीटना, शोक गीत और विलाप शामिल हैं. यह मुहर्रम महीने के 10वें दिन मनाया जाता है. लेबनान के तटीय शहर टायर (Tyre) में उन परिवारों के लोग, जिन्होंने हिजबुल्लाह के साथ लड़ते हुए या पैरामेडिक के तौर पर काम करते हुए अपने रिश्तेदारों को खो दिया था, मुहर्रम के तीसरे दिन एक उपदेश के दौरान रो पड़े.
हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरल्लाह की कब्र पर जमा हुए लोग
एक धर्मगुरु, जो ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई और हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी-जनरल नईम कासिम की तस्वीरों के बीच बैठे थे, ने युद्ध में आज के नेताओं के संघर्ष की तुलना कर्बला में हुसैन और उनके साथियों के संघर्ष से की. हर गली में हुसैन के नाम वाले लाल और काले बैनर लगाए गए थे. बेरूत के दक्षिणी इलाकों में, बहुत से लोग हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरल्लाह की कब्र पर जमा हुए, जिनकी सितंबर 2024 में इज़राइली हमले में मौत हो गई थी.