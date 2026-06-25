Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /ईरान-लेबनान में युद्ध के साये में मनाया गया आशूरा, इमाम हुसैन की शहादत को किया याद

ईरान-लेबनान में युद्ध के साये में मनाया गया आशूरा, इमाम हुसैन की शहादत को किया याद

Ashura Shia Muslim Mourning: आशूरा के मौके पर दुनिया भर के शिया मुसलमानों ने इमाम हुसैन की शहादत को याद किया. ईरान और लेबनान में संघर्ष और तबाही के बीच मनाया गया यह दिन कुर्बानी, सब्र और इंसाफ की अहमियत को फिर सामने लाया. मातमी जुलूसों और धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों ने श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 25, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:38 AM IST
ईरान-लेबनान में युद्ध के साये में मनाया गया आशूरा, इमाम हुसैन की शहादत को किया याद
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ईरान ने की मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील, इस्लामिक नाटो पर चर्चाएं तेज
Iran Demand To Form Islamic Nato1 hr ago
2
Israel Prison News1 hr ago
3
Sambhal news2 hrs ago
4
India-Iran relations3 hrs ago
5
UP NewsJun 24