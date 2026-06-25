विस्थापित लेबनानी अपने गांवों में लौटने की कर रहे कोशिश

आशूरा ऐसे समय में आया है जब दस लाख से ज़्यादा विस्थापित लेबनानी लोग दक्षिणी लेबनान में अपने गांवों में लौटने की कोशिश कर रहे हैं. इस पाक दिन से पहले शहरों और कस्बों में कार्यक्रम आयोजित करके बयान किए गए, जबकि उनके चारों ओर की इमारतें मलबे और खंडहर में बदल चुकी थीं. आशूरा शिया कैलेंडर का सबसे पाक दिन है, जिसे पारंपरिक शोक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है, जिसमें छाती पीटना, शोक गीत और विलाप शामिल हैं. यह मुहर्रम महीने के 10वें दिन मनाया जाता है. लेबनान के तटीय शहर टायर (Tyre) में उन परिवारों के लोग, जिन्होंने हिजबुल्लाह के साथ लड़ते हुए या पैरामेडिक के तौर पर काम करते हुए अपने रिश्तेदारों को खो दिया था, मुहर्रम के तीसरे दिन एक उपदेश के दौरान रो पड़े.