राशिद खान अफगानिस्तान में खुद को नहीं मानते सुरक्षित, बुलेटप्रूफ कार में चलने को मजबूर

Rashid Khan on Afghanistan: अफगान क्रिकेट स्टार राशिद खान ने कहा कि उन्हें अफगानिस्तान में सुरक्षित महसूस नहीं होता. सुरक्षा कारणों से उन्हें बुलेटप्रूफ कार में सफर करना पड़ता है, जिससे देश में हालात और सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 12:27 PM IST

राशिद खान अफगानिस्तान में खुद को नहीं मानते सुरक्षित, बुलेटप्रूफ कार में चलने को मजबूर

Rashid Khan on Afghanistan: अफगानिस्तान क्रिकेट के उभार में राशिद खान का बड़ा योगदान रहा है. राष्ट्रीय टी20 टीम के कप्तान राशिद खान मौजूदा समय के सर्वश्रेष्ठ लेग स्पिनर हैं. वह दुनिया की सभी बड़ी T20 लीग में खेलते हैं. दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहां राशिद की वजह से लोगों ने अफगानिस्तान को जाना है. हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को दिए एक इंटरव्यू में राशिद ने कहा है कि वह अपने देश में बुलेटप्रूफ के बिना नहीं चल सकते. उनके इस बयान ने अफगानिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय फलक पर उजागर कर दिया है.

केविन पीटरसन अपने आधिकारिक 'द स्वीच केविन पीटरसन' एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए एक वीडियो में राशिद खान से पूछते हैं कि अफगानिस्तान में आपकी जिंदगी कैसी है, क्या आप आम इंसान की तरह सड़कों पर घूम सकते हैं? इसके जवाब में राशिद खान ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. मैं अफगानिस्तान में सामान्य कार में भी नहीं जा सकता. मुझे वहां जाने के लिए बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करना पड़ता है. पीटरसन राशिद का ये जवाब सुनकर चौंकते हुए पूछते हैं कि अफगानिस्तान में आपको बुलेटप्रूफ कार की जरूरत क्यों पड़ती है. राशिद कहते हैं कि सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है. आप नहीं जानते हैं कि कब क्या हो जाएगा. कभी-कभी फैंस मिलने के लिए कार के दरवाजे खोलने लगते हैं. बुलेटप्रूफ कार में आप सुरक्षित रहते हैं.

राशिद खान ने कहा कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूं. अफगानिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ कार का इस्तेमाल करते हैं. अफगानिस्तान में भी क्रिकेट भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह ही लोकप्रिय है. यहां के फैंस क्रिकेटरों पर जान छिड़कते हैं. इसके बावजूद राशिद खान जैसे क्रिकेटर का अपने देश में सुरक्षित महसूस न करना देश की आंतरिक सुरक्षा पर बड़ा सवाल है. राशिद के बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की सच्चाई को उजागर किया है.

इनपुट-आईएएनएस

