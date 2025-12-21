Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3049015
Zee SalaamMuslim World

इमरान खान की अपील से कांपी Pak सरकार; रावलपिंडी बना छावनी, हजारों जवान सड़कों पर

PTI Protest in Rawalpindi: पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है. एक तरफ पाकिस्तानी सरकार संविधान में संशोधन कर सेना को और ताकतवर बना रही है, तो दूसरी सत्तारूढ़ पार्टी विरोधी नेताओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है. इस कड़ी में तोशाखाना-II मामले में सजा के बाद इमरान खान के आह्वान पर पाकिस्तान सरकार की परेशानी बढ़ गई है. सरकार ने रावलपिंडी में हाई अलर्ट घोषित किया है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 09:57 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Pakistan News Today: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संभावित विरोध प्रदर्शन और लियाकत बाग में जमात-ए-इस्लामी की सभा को देखते हुए रावलपिंडी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. हालात को संभालने के लिए शहर में 1,300 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है.

तोशाखाना-II मामले में सजा का ऐलान होने के बाद इमरान खान ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल के जरिए लोगों से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की थी. शनिवार को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की एक अदालत ने इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई थी।

PTI के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी संस्थापक इमरान खान को पूरा समर्थन देने का संकल्प जताया है. पार्टी का दावा है कि उनके नेता को जानबूझकर फंसाया गया है और यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की कार्रवाई है. PTI के महासचिव सलमान अकरम राजा ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इमरान खान ने अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरकर आंदोलन की तैयारी करने को कहा है. उन्होंने कहा कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ संगठित तरीके से विरोध करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

संभावित प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, दो पुलिस अधीक्षक, सात उप पुलिस अधीक्षक, 29 इंस्पेक्टर और स्टेशन हाउस ऑफिसर, 92 अपर सब-ऑर्डिनेट और 340 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं. इसके अलावा शहरभर में 32 पिकेट लगाए गए हैं और एलीट फोर्स के कमांडो को भी ड्यूटी पर लगाया गया है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि की गई है.

तोशाखाना मामले में फैसला आने के बाद इमरान खान ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है और अदालत के फैसले को चुनौती देने का इरादा भी जाहिर किया है. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, PTI नेता और उनके वकील के बीच हुई बातचीत का विवरण एक्स पर शेयर किया गया है. इसमें इमरान खान के हवाले से कहा गया है, "मैंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को सड़कों पर आंदोलन की तैयारी करने का संदेश भेजा है. पूरे देश को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा."

इमरान खान ने कहा कि अदालत का फैसला उनके लिए हैरान करने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी कानूनी टीम को हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देने के निर्देश दिए हैं. तोशाखाना-II भ्रष्टाचार मामले में आरोप है कि मई 2021 में एक आधिकारिक दौरे के दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को एक कीमती गिफ्ट दिया था. आरोप है कि पाकिस्तान के तोशाखाना आर्काइव में जमा कराने से बचने के लिए इमरान खान ने उस गिफ्ट की कीमत कम बताई. जांच के दौरान यह दावा गलत पाया गया और मामला अदालत तक पहुंचा.

इस मामले में फैसला FIA की स्पेशल कोर्ट के जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया. यह सुनवाई अदियाला जेल में हुई, जहां इमरान खान फिलहाल बंद हैं. अदालत के फैसले के तहत इमरान खान को कुल 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. इसमें पाकिस्तान दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत 10 साल की सख्त कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सात साल की सजा शामिल है. 

इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी को भी इन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत 17 साल की जेल की सजा दी गई है. इसके अलावा अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उनकी जेल की अवधि और बढ़ सकती है.

यह भी पढ़ें: तोशाखाना फैसले के बाद इमरान खान ने फूंका बिगुल, सड़कों पर उतरने की तैयारी में PTI!

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Pakistan NewsImran KhanPti protestmuslim news

Trending news

Bihar News
हिजाब विवाद में CM नीतीश की ढाल बने राज्यपाल आरिफ खान, कांग्रेस बोली- इससे ज्यादा...
israel news
ग़ज़ा नरसंहार और अवैध कब्जे पर भड़के यहूदी, इसराइल में की इस्लामी हुकूमत की मांग!
Pakistan News
तोशाखाना फैसले के बाद इमरान खान ने फूंका बिगुल, सड़कों पर उतरने की तैयारी में PTI!
Ajmer News
अजमेर शरीफ दरगाह में खुला जन्नती दरवाजा, उर्स से पहले उमड़ा अकीदत का सैलाब
Delhi News
भारत में 'हलाल' पर वार, ओमान में उसी से सौदा; BJP सरकार की नीति ने किया दंग!
West Bengal news
BJP और हुमायूं कबीर के मंसूबों को लगा झटका? TMC विधायक जाकिर बनाएंगे मस्जिद-मंदिर
Muradabad
Muradabad: मुस्लिम समुदाय के घर लेने पर बवाल, विरोध में उतरे हिंदू समुदाय के लोग
Ajmer
पीड़ितों को न्याय से नहीं किया जा सकता महरूम, Ajmer Blast में SC के बड़े आदेश
Ajmer
Ajmer Dargah Urs: ज़ायरीन के लिए खोला गया जन्नती दरवाज़ा, अब चांद दिखने का इंतेजार
Imam Died
न सुनवाई हुई, न रिहाई: ICE हिरासत में इमाम की मौत से मचा हड़कंप