पाकिस्तान का बलूचिस्तान बना नर्क, लोगों को पीने का पानी तक नहीं नसीब

Balochistan Water Crisis: पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है. संसाधन से भरपूर होने के बावजूद बलूचिस्तान सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बजाय जमीन हड़पने के तौर पर देखा जा रहा है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 26, 2026, 01:44 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान में लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. महंगाई चरम पर है और बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है. लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं. इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया है कि बलूचिस्तान, प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा और सोने के भरपूर भंडार होने के बावजूद पाकिस्तान के सबसे गरीब प्रांतों में से एक बना हुआ है और बलूचिस्तान में कई लोगों के लिए 'चीन-पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस (CPEC) को विकास के अवसर से ज़्यादा ज़मीन छीनने के तौर पर देखा जाता है.'

CESCUBE के एक लेख के मुताबिक, केंद्र सरकार और सेना से जुड़े उद्यमों द्वारा निकाले गए संसाधनों से होने वाली कमाई शायद ही कभी स्थानीय विकास में फिर से निवेश की जाती है, जिससे आर्थिक असमानता और राजनीतिक अलगाव बढ़ता है. लेख में तर्क दिया गया है कि बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह ने अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में विकास किया है, फिर भी प्रांत के समुदायों में पानी, स्वास्थ्य सेवा और लंबे समय तक रोज़गार जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्वादर बिना इंटीग्रेशन के जुड़े होने के प्रभावों को दिखाता है. एक ऐसी स्थिति जो अस्थिरता को बढ़ावा देती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ऐतिहासिक शिकायतें अनसुलझी हैं. बलूचिस्तान का भविष्य और चीन-पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस (CPEC) की लंबे समय तक चलने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि क्या पाकिस्तान एक ज़्यादा समावेशी संघीय ढांचे की ओर बढ़ सकता है जो क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय शासन का सम्मान करता हो.

लेख में कहा गया है, "CPEC को इंटरकनेक्टेडनेस और राष्ट्रीय विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में बताया गया है. इस्लामाबाद के लिए यह एक आर्थिक पुनरुद्धार के साथ-साथ एक भू-राजनीतिक उपकरण के रूप में काम करता है और बीजिंग के लिए यह अरब सागर तक रणनीतिक पहुंच और व्यापार मार्गों के विविधीकरण की पेशकश करता है." प्रांत को गलियारों पर आधारित योजना में एक राजनीतिक हितधारक के बजाय, सिर्फ़ एक ट्रांजिट स्पेस तक सीमित कर दिया गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "निर्णय लेने की प्रक्रिया केंद्रीकृत है, जिसमें सीमित स्थानीय परामर्श होता है, और अवसर गैर-बलूच मज़दूरों को असमान रूप से लाभ पहुंचाते हैं. बाहरी मज़दूरों की इस आमद, परियोजना क्षेत्रों के सैन्यीकरण के साथ मिलकर, जनसांख्यिकीय हाशिए पर जाने और सांस्कृतिक क्षरण के डर को बढ़ा दिया है." चीनी मजदूर और प्रतिष्ठान प्रांत में विद्रोही हिंसा का निशाना बन रहे हैं.  पाकिस्तान ने प्रांत में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात किया है, CPEC की सुरक्षा के लिए समर्पित सुरक्षा इकाइयां और निगरानी इकाइयां स्थापित की हैं. हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सुरक्षा व्यवस्था शासन की प्राथमिकताओं को बिगाड़ती है.

इनपुट—IANS

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Pakistan NewsBalochistan water crisis

