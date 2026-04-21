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फिलिस्तीनी महिलाओं, बच्चों का रेप कर रहे हैं इजरायली सैनिक; रिपोर्ट से हुआ शर्मानक खुलासा

Palestinians women Sexual assault: वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ यौन हिंसा और उत्पीड़न के आरोप सामने आए हैं, जिनमें महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन तरीकों का इस्तेमाल फिलिस्तीनियों पर दबाव बनाने और उन्हें अपने घरों से हटाने के लिए किया जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 21, 2026, 04:31 PM IST

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फिलिस्तीनी महिलाओं, बच्चों का रेप कर रहे हैं इजरायली सैनिक; रिपोर्ट से हुआ शर्मानक खुलासा

Palestinians women Sexual assault: इजरायल अपने कयाम से लेकर अब तक दुनिया के आँखों में धूल झोंक रहा है और हमेशा अपने आप  को फ्री-वर्ल्ड का हिस्सा बताने की कोशिश करता रहा है. लेकिन ब्रिटेन की अखबार 'द गार्डियन' में छपी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि कैसे इजरायली सेना और अवैध इजरायली सेटलर्स जेंडर वायलेंस सेक्शुअल असॉल्ट और हैरेसमेंट का इस्तेमाल करके कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों से बाहर निकाल रहे हैं. फ्री-वर्ल्ड में जेंडर वायलेंस, सेक्शुअल असॉल्ट और लड़कियों को परेशान करने को सरकारी नीति बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन इजरायल इन घटिया हथकंडे का इस्तेमाल फिलिस्तीनियों को प्रताड़ित करने के लिए कर रहा है.

पिछले तीन सालों में वेस्ट बैंक प्रोटेक्शन कंसोर्टियम के रिसर्चर्स ने सेक्शुअल वायलेंस के सोलह मामले रिकॉर्ड किए हैं, यह आंकड़ा शायद कम रिपोर्टिंग है क्योंकि पीड़ित शर्म की वजह से इन मामलों को खुलकर नहीं बताते. फ़िलिस्तीनी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को इजरायली सैनिकों द्वारा न्यूडिटी, इनवेसिव और दर्दनाक बॉडी कैविटी सर्च का सामना करना पड़ता है. इसके साथ ही अवैध इजरायली सेटलर्स द्वारा प्राइवेट पार्ट्स दिखाने के भी मामले सामने आए हैं. 

टॉयलेट जाती महिलाओं का पीछा करते हैं इजरायली सैनिक!
इंटरनेशनल ह्यूमनिटेरियन ऑर्गनाइज़ेशन के ग्रुप ने एक रिपोर्ट में कहा, "सेक्शुअल वायलेंस का इस्तेमाल कम्युनिटी पर दबाव बनाने, उनके घरों और ज़मीन पर रहने या छोड़ने के फ़ैसले तय करने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तरीकों को बदलने के लिए किया जाता है." 'द गार्डियन' के मुताबिक वेस्ट बैंक में रिपोर्ट की गई है कि इजरायली सैनिकों द्वारा गिरफ्तार फिलिस्तीनियों पर पेशाब करना, गिरफ्तार फिलिस्तीनी कैदियों की बेइज़्ज़ती वाली तस्वीरें लेना और बांटना, टॉयलेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं का पीछा करना और महिलाओं के खिलाफ़ सेक्शुअल वायलेंस की धमकी देने की घटना रिपोर्ट की गई है. 

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फिलिस्तीनी मर्दों के साथ भी इजरायली सैनिक करते हैं रेप!
पुरुष और लड़के भी सेक्शुअल असॉल्ट और हैरेसमेंट का निशाना बने. गवाहों ने बताया कि पिछले महीने, इज़रायली सेटलर्स ने उत्तरी जॉर्डन घाटी के खिरबेत हम्सा समुदाय के 29 साल के कुसाई अबू अल-कबाश के कपड़े उतार दिए, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर ज़िप टाई लगा दी और उसके समुदाय और इंटरनेशनल एक्टिविस्ट्स के सामने उसे पीटा. अक्टूबर 2023 में इजरायली सैनिकों और अवैध सेटलर्स ने वादी अस-सीक गांव के फिलिस्तीनियों को नंगा किया, हथकड़ी लगाई और पीटा, उन पर पेशाब भी किया. साथ ही एक फिलिस्तीनी पुरुष के प्राइवेट पार्ट में झाड़ू के हैंडल डालने की कोशिश की और उनकी बिना कपड़ों की तस्वीरें लीं, फिर उन तस्वीरों को सबके सामने बांटा गया. इसके साथ ही जेल में भी फिलिस्तीनी कैदियों के साथ इजरायली सेना द्वारा रेप करने की घटना सामने आ चुकी है.

चेक पॉइंट पर फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ छेड़छाड़!
रामल्लाह में मौजूद विमेंस सेंटर फॉर लीगल एड एंड काउंसलिंग (WCLAC) ने भी फ़िलिस्तीनी महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन हिंसा और उत्पीड़न की घटना को रिपोर्ट किया है. WCLAC ने बताया कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी महिलाओं ने सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्ट की है, जिसमें सर्च के दौरान ज़बरदस्ती पेनिट्रेशन और बुरे बर्ताव शामिल हैं. इसके साथ ही चेकपॉइंट पर तैनात इज़रायली सैनिकों द्वारा फिलिस्तीनी लड़कियों के सामने खुद को नंगा कर देने और सर्च के दौरान उनके साथ छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट भी शामिल है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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