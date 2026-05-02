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Pakistan: बच्चों के खून में बढ़ता सीसा, मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा

Pakistan News: पाकिस्तान में एक स्टडी में सामने आया है कि छोटे बच्चों के खून में खतरनाक स्तर तक सीसा पाया जा रहा है, जिससे उनके दिमाग और शरीर के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह गंभीर स्वास्थ्य संकट है और तुरंत ठोस कदम उठाने की जरूरत है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 02, 2026, 05:48 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Pakistan News: पाकिस्तान में छोटे बच्चों के खून में लेड (सीसा) पाए जाने का खुलासा हुआ है. एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में 12-36 महीने की उम्र के 10 में से 4 बच्चों के खून में लेड (सीसा) पाया गया है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं. यह स्टडी पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, नियमन और समन्वय मंत्रालय (M/o NHSR&C) और UNICEF ने मिलकर की है. 

यह स्टडी पाकिस्तान के सात शहरों- हरिपुर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और रावलपिंडी - के इंडस्ट्रियल इलाकों में रहने वाले 2,100 से ज़्यादा बच्चों की जांच की गई. हरिपुर के हत्तार इलाके में बच्चों के खून में लेड (सीसा) का स्तर सबसे ज़्यादा पाया गया, जहाँ 88% बच्चों के खून में लेड का स्तर बढ़ा हुआ था, जबकि इस्लामाबाद में यह आंकड़ा सिर्फ़ 1% था.

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि लेड के संपर्क में आने से बच्चों का विकास रुक सकता है, उन्हें एनीमिया हो सकता है, उनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो सकती है और उनके मानसिक विकास को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है. लेड की वजह से बच्चों का IQ कम हो सकता है, उनका ध्यान केंद्रित करने का समय (attention span) घट सकता है और उनकी याददाश्त पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे उनमें सीखने में कठिनाई और व्यवहार संबंधी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है.

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, नियमन और समन्वय मंत्रालय में स्वास्थ्य मामलों के संघीय सचिव मुहम्मद असलम ग़ौरी ने कहा कि बच्चों को लेड के संपर्क से बचाना राष्ट्रीय जन-स्वास्थ्य की एक अहम प्राथमिकता है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस स्टडी के नतीजों से यह साफ़ होता है कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और नियामक प्रणालियों के बीच तालमेल बिठाकर तत्काल कार्रवाई करने की सख्त ज़रूरत है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने, मानकों को सख्ती से लागू करने और देश भर में बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों में लेड से बचाव के उपायों को शामिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

वैश्विक प्रमाणों के आधार पर, इस स्टडी में लेड के संपर्क में आने के कई संभावित स्रोतों की पहचान की गई है. इनमें औद्योगिक उत्सर्जन, अनौपचारिक तरीके से बैटरियों की रीसाइक्लिंग, लेड-युक्त पेंट, दूषित भोजन और मसाले, तथा पारंपरिक सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नियामक नियमों को लागू करने, निगरानी रखने और लोगों में जागरूकता की कमी के कारण ये जोखिम अभी भी बने हुए हैं.

वैश्विक अनुमानों से संकेत मिलता है कि यह समस्या असल में कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है. अनुमान है कि पाकिस्तान में 10 में से 8 बच्चे लेड के संपर्क से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे यह देश दुनिया भर में लेड के संपर्क से प्रभावित बच्चों की सबसे ज़्यादा दर वाले देशों की सूची में शामिल हो जाता है. "बच्चे वयस्कों की तुलना में पाँच गुना ज़्यादा सीसा (Lead) सोख सकते हैं, जिससे वे इस खतरे के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं. सीसा शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है, लेकिन बढ़ते दिमाग पर इसका असर बहुत बुरा और ज़िंदगी भर रहने वाला हो सकता है. 

बच्चों के लिए सीसे के संपर्क में आने का कोई भी स्तर सुरक्षित नहीं है, और इसके हानिकारक प्रभावों को ठीक नहीं किया जा सकता। UNICEF, बच्चों को इस ज़हरीले खतरे से बचाने के लिए सबूतों को मज़बूत करने, पर्यावरण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है," पाकिस्तान में UNICEF की प्रतिनिधि पर्निले आयरनसाइड ने TET की रिपोर्ट में यह बात कही.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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