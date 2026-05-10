विकास बनाम विस्थापन; कराची के तटीय इलाकों में पाक फौज का जुल्म

Balochistan News: बलूच यकजेहती कमेटी ने कराची के ऐतिहासिक तटीय इलाकों से स्थानीय बलूच और सिंधी समुदायों के ज़बरन विस्थापन की कड़ी निंदा की है. कमेटी ने आरोप लगाया है कि सशस्त्र बल विकास की आड़ में "संगठित तरीके से ज़मीन हड़पने" की साज़िश रच रहे हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर साझा की गई एक पोस्ट में, कमेटी ने आरोप लगाया कि सरकार के सशस्त्र कर्मी और प्रभावशाली अधिकारी बेलीजी, अब्दुल रहमान गोठ और आस-पास के तटीय इलाकों में घरों को तोड़ रहे हैं, ताकि कीमती तटीय ज़मीन और समुद्री संसाधनों पर कब्ज़ा किया जा सके. BYC ने दावा किया कि इन इलाकों में पाकिस्तान बनने से भी पहले से पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, और अब उन्हें ज़बरदस्ती, मनगढ़ंत कानूनी मामलों और ज़बरन बेदखली जैसी चालों से निशाना बनाया जा रहा है.

बलूच यकजेहती कमेटी के अनुसार, अब्दुल रहमान गोठ और आस-पास के मछली पकड़ने वाले इलाके कराची के सबसे पुराने तटीय समुदायों में से हैं, और स्थानीय बलूच निवासियों के लिए इनका गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है. कमेटी ने आरोप लगाया कि सरकारी संस्थाएँ इन पुश्तैनी ज़मीनों को सरकारी संपत्ति के तौर पर फिर से वर्गीकृत करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उन पर कब्ज़ा करने को कानूनी जामा पहनाया जा सके.

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बलूच यकजेहती कमेटी ने आगे आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने सिंध राजस्व विभाग के अधिकारियों की कथित मिलीभगत से, इलाके में ज़मीन के पट्टे पर लगी पाबंदियों के बावजूद, विवादित ज़मीन को गैर-कानूनी तरीके से खुद को ही पट्टे पर दे दिया है. कमेटी ने दावा किया कि बेदखली का विरोध करने वाले निवासियों को डराया-धमकाया गया, मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया गया और उनके साथ हिंसा की गई.

एक निवासी, जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन के लिए कानूनी सुरक्षा चाहता था, उस पर इसके बजाय एक "झूठी और मनगढ़ंत" FIR दर्ज कर दी गई, जिसमें उस पर हमला करने, धमकी देने और ज़मीन हड़पने का आरोप लगाया गया. कमेटी ने इस मामले को "सरकारी दादागिरी" का एक उदाहरण बताया, और आरोप लगाया कि सरकारी सत्ता का दुरुपयोग करके पीड़ितों को ही अपराधी के तौर पर पेश किया जा रहा है.

बलूच यकजेहती कमेटी ने इस चल रहे अभियान को कराची में चल रही बड़े शहरी विकास परियोजनाओं से जोड़ा, जिसमें मलीर एक्सप्रेसवे भी शामिल है. कमेटी ने कहा कि इन परियोजनाओं के कारण मलीर ज़िले में स्थानीय समुदायों को विस्थापित होना पड़ा है और उनकी खेती की ज़मीनें तबाह हो गई हैं. कमेटी ने यूनुसाबाद के पुराने मछली पकड़ने वाले इलाके में पहले हुई तोड़-फोड़ का भी ज़िक्र किया, जहाँ कथित तौर पर पास की एक हाउसिंग स्कीम के विस्तार के दौरान निवासियों के घर, सार्वजनिक सुविधाएँ और खेल के मैदान छीन लिए गए थे.

बलूच यकजेहती कमेटी ने कराची के तटीय इलाकों में तोड़-फोड़ के काम को तुरंत रोकने, प्रभावित परिवारों को उनकी पुश्तैनी ज़मीनों पर वापस बसाने और नुकसान की भरपाई करने की मांग की. संगठन ने एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र से भी इस स्थिति का संज्ञान लेने की अपील की.