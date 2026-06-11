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मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की उल्टी गिनती? कुवैत ने बंद किया एयरस्पेस, बहरीन में सायरन

Kuwait Closes Airspace: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में दिखाई देने लगा है. कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, जबकि बहरीन और जॉर्डन में एयर रेड सायरन बजाए गए हैं. अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 11, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:56 AM IST
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