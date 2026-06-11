ईरान ने दी चेतावनी

दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब देने का दावा किया है. ईरानी मीडिया और रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) के अनुसार कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों सहित 18 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया गया. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. हालात को और गंभीर बनाते हुए ईरानी अधिकारियों ने रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा की है. यह वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल परिवहन होता है. अगर यह मार्ग लंबे समय तक बाधित होता है तो वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है. इस बीच IRGC के कमांडर जनरल सैयद माजिद मौसवी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि होर्मुज की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया गया तो पूरा क्षेत्र "नर्क" में बदल सकता है.