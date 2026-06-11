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Iran US Conflict: मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब पूरे खाड़ी देशों में देखने को मिल रहा है. बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर ईरान लगातार हमले कर रहा है. इन हमलों की वजह से कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. वहीं, कई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं.
कुवैती सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम "शत्रुतापूर्ण हवाई लक्ष्यों" को इंटरसेप्ट कर रहे हैं. इसके साथ ही नागरिकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की गई है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कुवैत ने एहतियातन अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया है और मिसाइल तथा ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. बहरीन में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. वहां एयर रेड सायरन बजाए गए और गृह मंत्रालय ने नागरिकों तथा विदेशी निवासियों से शांत रहने और निकटतम सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की. प्रशासन लगातार आधिकारिक चैनलों के माध्यम से लोगों को अपडेट दे रहा है.
जॉर्डन है पूरी तरह से सतर्क
जॉर्डन में भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट देखे जाने की रिपोर्ट मिली है. लोगों को घरों के भीतर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. इन घटनाओं के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य टकराव माना जा रहा है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने ईरान में कई सैन्य ठिकानों, निगरानी प्रणालियों, संचार नेटवर्क और एयर डिफेंस साइट्स पर "आत्मरक्षा" के तहत सटीक हमले किए हैं. अमेरिकी सेना का कहना है कि ये ठिकाने अमेरिकी सैनिकों और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए खतरा पैदा कर रहे थे.
ईरान ने दी चेतावनी
दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब देने का दावा किया है. ईरानी मीडिया और रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) के अनुसार कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों सहित 18 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया गया. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. हालात को और गंभीर बनाते हुए ईरानी अधिकारियों ने रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा की है. यह वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल परिवहन होता है. अगर यह मार्ग लंबे समय तक बाधित होता है तो वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है. इस बीच IRGC के कमांडर जनरल सैयद माजिद मौसवी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि होर्मुज की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया गया तो पूरा क्षेत्र "नर्क" में बदल सकता है.