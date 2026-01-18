Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldसऊदी सरकार के एक्शन मचा हड़कंप, हफ्तेभर में 18 हजार अवैध प्रवासी गिरफ्तार, इतने लोगों किया देश से आउट!

सऊदी सरकार के एक्शन मचा हड़कंप, हफ्तेभर में 18 हजार अवैध प्रवासी गिरफ्तार, इतने लोगों किया देश से आउट!

Illegal Immigrants in Saudi Arabia: सऊदी अरब ने 8 से 14 जनवरी 2026 के बीच अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े अभियान में 18,054 लोगों को पकड़ा, जिनमें से 14,621 को देश से निकाला गया. इसके अलावा हजारों पर रेजिडेंसी, सीमा सुरक्षा और श्रम कानून तोड़ने के आरोप हैं. सऊदी सरकार ने देश में अवैध ढंग से घुसने वालों को सख्त चेतावनी दी है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:39 PM IST

Saudi Arabia News: सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ एक बार फिर बड़ा अभियान चलाया गया है, जिसने पूरी खाड़ी में हलचल मचा दी है. सिर्फ एक हफ्ते के भीतर हजारों लोगों की गिरफ्तारी और बड़े पैमाने पर देश निकाले की कार्रवाई ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है. सऊदी अरब ने 8 से 14 जनवरी 2026 के बीच एक हफ्ते में देश में रह रहे 18,054 अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया. इनमें से 14,621 लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया है.

यह गिरफ्तारियां सुरक्षा बलों और सरकारी एजेंसियों की संयुक्त जांच अभियान के दौरान की गईं. सऊदी गजट की रिपोर्ट के मुताबिक, पकड़े गए लोगों में 11,343 ने रेजिडेंसी कानून का उल्लंघन किया था. सऊदी अधिकारियों के मुताबिक, इसके अलावा 3,858 लोगों ने सीमा सुरक्षा कानून तोड़ा था. वहीं, 2,853 लोगों पर श्रम कानून (लेबर लॉ) तोड़ने का आरोप है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी सरकार ने 19,835 आरोपियों को उनके देशों के दूतावासों में भेज दिया गया है, ताकि उनके यात्रा दस्तावेज तैयार कराए जा सकें. इसके अलावा 3,936 लोगों को उनकी यात्रा की बुकिंग पूरी कराने के लिए भेजा गया. इस दौरान कम से कम 1,491 लोगों को सऊदी अरब की सीमा अवैध तरीके से पार करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया. इनमें से 40 फीसदी लोग यमन के नागरिक थे, जबकि 59 फीसदी इथियोपिया के नागरिक थे और 1 फीसदी अन्य देशों के थे. 

वहीं, 18 लोगों को सऊदी अरब से अवैध रूप से बाहर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया. कम से कम 23 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अवैध तरीके से लोगों को लाने, उन्हें ठहराने या उन्हें नौकरी दिलाने में मदद की थी. इसके अलावा 18 लोगों को सऊदी अरब से गैरकानूनी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए भी पकड़ा गया. फिलहाल 27,518 विदेशी नागरिकों पर कानूनी कार्रवाई चल रही है. इनमें 25,552 मर्द और 1,966 औरतें शामिल हैं. गिरफ्तार किए गए यह सभी लोग सऊदी अरब में कानूनी कार्रवाई के तहत ट्रायल का सामना कर रहे हैं.

सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि जो भी शख्स किसी को अवैध रूप से सऊदी अरब में घुसने में मदद करेगा, उन्हें देश के अंदर इधर उधर ले जाएगा, रहने की जगह देगा या किसी भी तरह की मदद करेगा, उसे 15 साल की जेल और 10 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा, जिन गाड़ियों से अवैध लोगों को ले जाया जाएगा या जिन घरों में उन्हें ठहराया जाएगा, उन्हें भी जब्त कर लिया जाएगा.

