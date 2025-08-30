बोट रेसिंग के दौरान यूनिक डांस से दुनिया भर में पॉपुलर हो गया ये बच्चा; देखें Video
बोट रेसिंग के दौरान यूनिक डांस से दुनिया भर में पॉपुलर हो गया ये बच्चा; देखें Video

Pacu Jalur annual Boat Race in Indonesia: इंडोनेशिया की रियाउ प्रांत में आयोजित होने वाली सैकड़ों साल पुरानी एक बोट रेस प्रतियोगिता एक 20 सेकेंड के वीडियो क्लिप से रातोंरात पूरी दुनिया में फेमस हो गई. आलम यह है कि इस बार बोट रेस को देखने वाले दर्शकों की संख्या में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला. इस बार आयोजकों ने बोट रेस की इनामी राशि भी बढ़ा दी है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 30, 2025, 03:49 PM IST

रैयान अर्कान दिखा ने बोट रेस में बिखेरा जलवा
रैयान अर्कान दिखा ने बोट रेस में बिखेरा जलवा

Indonesia Boat Race: सोशल मीडिया पर बीते दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हुई थी, जहां बोट रेस के एक मुकाबले में रिवायती कपड़ों में एक बच्चा खास तरह डांस करता नजर आता है. इस वीडियो लोगों ने खूब प्यार लुटाया था. बाद में भारत समेत दुनिया भर के सेलिब्रिटी बच्चे के स्टाइल को कॉपी करते हुए नजर आए थे. यह बच्चा रातों रात पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर नया सेंसेशन बन गया है, साथ ही उनसे एक बोट प्रतियोगिता को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया.

इंडोनेशिया में हर साल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो वाली बोट रेस 'पाकु जलुर' का आयोजन होता है. हाल ही में रिवायती ड्रेस पहने एक बच्चे की बोट रेस के दौरान डांस करने की वीडियो वायरल हो गई. 20 सेकेंड की इस वीडियो सोशल मीडिया खूब पॉपुलैरिटी बटोरीं, इसका फायदा बोट रेस के आयोजकों को हुआ.

'17वीं शताब्दी से हो रही है ये प्रतियोगिता'

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, AURA FARMING के नाम से मशहूर बच्चे की वीडियो वायरल होने के बाद इस बार लाखों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटक बोट रेस देखने के लिए लोग इंडोनेशिया के रियाउ प्रांत की कुआंतान नदी पहुंचे. इस बोट रेस का आयोजन यहां पर 17वीं शताब्दी से हो रहा है. लेकिन पश्चिमी इंडोनेशिया की सदियों पुरानी पाकु जलुर बोट रेस इस बार खास वजह से चर्चा में है.

सैकड़ों साल पुरानी इस रिवायती बोट रेस को दुनियाभर में पहचान दिलाई है 11 साल के रैयान अर्कन दीखा ने. दरअसल, रैयान का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. एक वीडियो में वह लंबी लकड़ी की नाव के आगे खड़े होकर हाथों और बांहों की लयदार हरकतों से मल्लाहों की हौसलाअफजाई करते हुए नजर आते हैं.

खास बात यह रही कि अंतरराष्ट्रीय खेल सितारों में फ़ॉर्मूला वन ड्राइवर एलेक्स एल्बोन और मोटो जीपी चैंपियन मार्क मार्केज़ ने भी रैयान के डांस मूव्स की नकल करते हुए वीडियो बनाए, जिससे यह ट्रेंड और भी पॉपुलर हो गया. एक ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक डंकन मैकनॉट ने कहा, मैं यहां सिर्फ इस फेस्टिवल को रिकॉर्ड कर दुनिया को दिखाने आया हूं. यह सचमुच शानदार है.”

'पाकु जलुर' से होगी करोड़ों की आमदानी

इस हफ्ते रियाउ प्रांत की कुआंतान नदी पर जब बोट रेस हो रही थी, तो किनारे पर जुटी भीड़ रैयान की लोकप्रियता की गवाह बनी. माहौल इतना रोमांचक था कि सिर्फ स्थानीय ही नहीं, बल्कि विदेशों से आए पर्यटक भी रेस को देखने के लिए पहुंचे थे. पर्यटन विभाग ने उम्मीद जताई है कि इस बार 15 लाख से ज्यादा दर्शक बोट रेस का मज़ा लेने आ सकते हैं. पिछले साल यह संख्या 14 लाख थी. इतनी बड़ी भीड़ से करीब 38 करोड़ रुपये की आमदनी होने की संभावना है.

इस बार बोट रेस में बढ़ी इनामी राशि

'पाकु जलुर' शुरू में नदी से ट्रांसपोर्टेशन के एक हिस्से के रूप में शुरू हुई थी. धीरे धीरे हर साल अगस्त में आयोजित होने वाला यह साला जश्न बन गया. इस बार 'पाकु जलुर' में 220 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसके तकरीबन 9 करोड़ रुपये इनाम रखे गए हैं. इनामी राशि को लेकर 'पाकु जलुर' में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में काफी उत्साह है.

इंडोनेशिया के रियाउ प्रांत के लोग 'पाकु जलुर' के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस होने से काफी खुश हैं. एक स्थानीय छात्रा ने बताया कि यह देखने और सुनने में बहुत शानदार और सुकून भरा लगता है कि कैसे एक छोटी उम्र के बच्चे ने बोट रेस से अपनी पहचान दुनिया भर में बनाई, साथ ही हमारी सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को दुनिया तक पहुंचाया. एक और स्थानीय शख्स ने गर्व से कहा, कभी नहीं सोचा था कि रियाउ का यह छोटा-सा इलाका दुनिया का ध्यान खींचेगा. हम शुक्रगुजार हैं कि अब पाकु जलुर पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है.”

