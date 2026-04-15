अंडमान सागर में डूबी रोहिंग्या मुसलमानों की नाव, 250 लोग लापता

Rohingya Muslim News: बांग्लादेश से मलेशिया के लिए रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों से भरी एक नाव अंडमान सागर के नजदीक डूब गई, जिसमें 250 लोग लापता हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र में ड्रम और लकड़ी के सहारे 36 घंटों से जीवित 9 लोगों को बचाया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Rohingya Muslim News: म्यांमार में वहां के रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ व्यवस्थित तौर पर सांप्रदायिक हिंसा की गई और उनका नरसंहार हुआ. वहां से लाखों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों ने दुनिया भर में वैध या अवैध तरीके से शरण लिया. इन शरणार्थियों में से एक बड़ी तादात बांग्लादेश में रहती है. पिछले हफ्ते रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से भरी एक नाव बांग्लादेश से मलेशिया के लिए जा रही थी, लेकिन अंडमान के नजदीक यह नाव पलट गई, जिसके बाद नाव में सवार 250 लोग लापता हैं. इस नाव में बच्चे भी सवार थे.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाव पलटने की वजह खराब मौसम हो सकती है. संयुक्त राष्ट्र (UN) एजेंसियों ने बताया कि तेज़ हवाएँ, ऊँची लहरें और नाव में क्षमता से ज़्यादा लोगों का होना, इस घटना के मुख्य कारण हो सकते हैं। नाव पलटने की सही तारीख अभी भी स्पष्ट नहीं है. भारतीय कोस्ट गार्ड ने बताया कि बीते 9 अप्रैल को बांग्लादेश के झंडे वाली एक नाव ने नौ ऐसे लोगों को बचाया जो समुद्र में बह रहे थे और खुद को बचाने के लिए ड्रम और लकड़ी के टुकड़ों जैसी चीज़ों का सहारा लिए हुए थे.
बचाए गए लोगों में से एक, रफ़ीकुल इस्लाम ने बताया कि उन्हें बचाए जाने से पहले वे लगभग 36 घंटे तक पानी में रहे. उन्होंने बताया कि नाव से तेल लीक होने के कारण उनके शरीर पर जलने के निशान पड़ गए थे. 40 साल के रफ़ीकुल ने मलेशिया में काम मिलने की उम्मीद में इस नाव पर सफ़र शुरू किया था.