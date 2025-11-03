सूडान के रण में गूंजा किंग खान का नाम! RSF ने अगवा भारतीय से पूछा - 'क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो?'

Sudan Civil War 2025: सूडान में अप्रैल 2023 से सत्ता को लेकर खूनी संघर्ष जारी है. इस जंग में अब हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग भूख और कुपोषण से मौत के मुंह में खड़े हैं. यह देश पिछले दो साल से सूडानी सशस्त्र बल (SAF) और अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के बीच भीषण जंग हो रही है. सूडान की राजधानी खारतूम इस जंग का गढ़ बना हुआ है.

इस खूनी संघर्ष के बीच एक भारतीय नागरिक के अगवा होने का मामला सामने आया है. जिस शख्स का अपहरण हुआ, उसकी पहचान उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले के रहने वाले आदर्श बेहेरा (36) के रुप में हुई है. आदर्श बेहेरा को RSF मिलिशिया के लड़ाकों ने अल-फाशिर शहर से अगवा कर लिया है. माना जा रहा है कि उन्हें वहां से करीब 1,200 किलोमीटर दूर दक्षिण दारफुर की राजधानी नयाला ले जाया गया है, जो RSF का हेडक्वार्टर है.

क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो?

NDTV ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि आदर्श बेहेरा को RSF के लड़ाकों ने ही अपहण किया है. इस वीडियो में आदर्श बेहेरा दो RSF लड़ाकों के बीच बैठे नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक RSF लड़ाका आदर्श से पूछता है,"क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो?" जबकि पीछे बैठा दूसरा सैनिक उन्हें कैमरे की ओर देखकर यह कहने के लिए कहता है, "Dagalo good." Dagalo यानी RSF सरगना मोहम्मद हमदान दागालो (हिमेती) का नाम है. मोहम्मद हमदान दागालो ही सूडान में RSF का नेतृत्व करता है.

मिली जानकारी के मुताबिक, आदर्श बेहेरा सूडान में 2022 से 'सुकराती प्लास्टिक फैक्ट्री' में काम कर रहे थे. आदर्श की बीवी सुस्मिता बेहेरा ने बताया कि उनके शौहर पिछले दो साल से सूडान की मुश्किल हालात में नौकरी कर रहे हैं. आदर्श के दो बेटे हैं, जिनमें एक की उम्र 8 साल है और दूसरे की 3 साल है. आदर्श बेहेरा एक दूसरी वीडियो में जमीन पर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं.

RSF के कब्जे से बेहेरा ने लगाई मदद की गुहार

इस वीडियो में आदर्श बेहेरा के हाथ जोड़ कर कैमरे के सामने बता रहे हैं कि "मैं अल-फाशिर में हूं. यहां हालात बहुत खराब हैं. मैं दो साल से यहां मुश्किल हालात में रह रहा हूं. मेरा परिवार और बच्चे बहुत परेशान हैं. मैं राज्य सरकार (उड़ीसा) से मदद की अपील करता हूं."

रिपोर्ट्स के मुताबिक, RSF मिलिशिया लड़ाकों ने ऊंटों और कारों पर सवार होकर अल-फाशिर शहर में घुस गए और वहां पर भी कब्जा कर लिया. यह शहर सरकार का आखिरी ठिकाना था. इस शहर की बीते 18 महीनों से RSF ने घेराबंदी की हुई थीय अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने सोमवार को चेतावनी दी कि RSF की कार्रवाई को युद्ध अपराध घोषित किया जा सकता है. इसकी वजह यह है कि सूडान में बड़े पैमाने पर नरसंहार और रेप की घटनाएं सामने आई हैं.

बेहेरा के अपहरण पर सूडानी राजदूत ने क्या कहा?

भारत में सूडान के राजदूत डॉ. मोहम्मद अब्दुल्ला अली एलटोम बताया कि "अल-फाशिर में पूरी तरह से संचार व्यवस्था ठप है. फिलहाल किसी से कॉन्टैक्ट करना मुमकि नहीं है. हम उम्मीद करते हैं कि बेहेरा को किसी तरह की चोट या नुकसान न पहुंचे." उन्होंने कहा, "सूडान में हालात काफी अस्थिर हैं, लेकिन हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वह सुरक्षित रहें और जल्द भारत लौट सकें."