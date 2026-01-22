"भारत का लक्ष्य दुनिया को जीतना नहीं..."पाकिस्तान पर मोहन भागवन ने कह दी ये बड़ी बात

RSS Chief Mohan Bhagwat on Pakistan: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आज (22 जनवरी) को राजस्थान के डीडवाना की छोटी खाटू के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने 162वें मर्यादा महोत्सव में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का वास्तविक कार्य दुनिया को मर्यादा का पाठ पढ़ाना है. उन्होंने बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने मुश्किल समय में पाकिस्तान की मदद की. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सीख केवल भाषणों या पुस्तकों के माध्यम से नहीं दी जा सकती, बल्कि इसके लिए हमें अपने व्यवहार को उदाहरण के रूप में पेश करना होगा.

मोहन भागवत ने कहा कि पुस्तकों में ज्ञान सुरक्षित रहता है और भाषण भी सभी सुनते हैं, लेकिन बात तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसे व्यवहार में न उतारा जाए. उन्होंने कहा कि संकट के समय में भारत ने दुनिया की हमेशा मदद की, हम तो पाकिस्तान में जब बाढ़ आई तो उसकी भी मदद करने पहुंच गए, मालदीव की सहायता की, नेपाल की सहयता की और श्रीलंका की भी सहायता की क्योंकि यह धर्म है.

उन्होंने कहा कि इस धर्म को संपूर्ण दुनिया को देने का काम समय-समय पर भारत वर्ष ने किया है और करता रहेगा यह भारत का ईश्वर प्रदत्त और नियति प्रदत्त कर्तव्य है. लेकिन वह करने की भी एक पद्धति है. अपने सामरिक आर्थिक या बलपूर्वक नहीं करना है. भागवत ने कहा कि भारत का लक्ष्य दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि अपने आचरण से दिशा दिखाना.

उन्होंने नैतिक मूल्यों पर बात करते हुए कहा कि भारत में लोग हमेशा से आध्यात्मिक व्यक्तित्वों का अनुसरण करते आए हैं. उन्होंने कहा कि केवल पैसे के पीछे भागना कभी भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है. यद्यपि वर्तमान समय में कुछ लोग आचरण में गिरावट की बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीय समाज में दान और परोपकार की भावना आज भी मजबूती से रची-बसी है. यही वह गुण है जो भारतीय समाज को विश्व के अन्य समाजों से अलग पहचान दिलाता है.