धर्म परिवर्तन पर क्या कहता है इस्लाम; मुसलमान होने के लिए करना पड़ता है ये 5 ज़रूरी काम

Islamic Rules for Become Muslim: इस्लाम बीते कुछ दशकों में तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है. इटालियन मानवाधिकार कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने इसकी वजह मुसलमानों के इंसानियत, मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा बताया. जिसके बाद लोगों की इस्लाम अपनाने तरीके और नियमों को जानने को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई. इस लेख इसी बात पर चर्चा करेंगे.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:16 PM IST

(प्रतीकात्मक तस्वी)
(प्रतीकात्मक तस्वी)

Islam Conversion Prayer: ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला काफिले के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया. टॉमी रॉबिन्सन का ताल्लुक इटली से है, उन्होंने इसकी वजह इजराइली कैद में मुसलमानों का हुस्न सलूक,  इंसानियत, मोहब्बत और कुर्बानी बताई है. टॉमी रॉबिन्सन ऐसे पहले शख्स नहीं हैं, जिन्होंने इस्लाम की तालीम से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल किया है. इस्लाम मजहब हालिया कुछ दशकों में दुनिया के कई कोने में तेजी से फैल रहा है.

प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2010 से 2020 के बीच में पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. साल 2025 में दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी लगभग 2.05 अरब (205 करोड़) है, जो कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग 25.6 फीसदी है. जिसमें 2010 से 2020 तक के दशक में मुसलमानों की संख्या में 347 मिलियन (3.47 करोड़) का इजाफा हुआ है, जो इस्लाम को दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म बनाता है.

इटालियन मानवाधिकार कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्स के इस्लाम कबूल करने के बाद एक बार यह बहस छिड़ गई है कि ऐसी क्या वजह है कि लोग तेजी से इस्लाम धर्म अपना रहे हैं. इसके उलट भारत समेत दुनियाभर में दक्षिणपंथी संगठ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं. भारत में लगातार मुसलमानों के दूसरे मजहब में शादी करने पर 'लव जिहाद' का आरोप लगाया जाता है. हालांकि, सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है. यह आंकड़ों और अन्य रिपोर्ट्स से भी स्पष्ट है. कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि इस्लाम मजहब अपनाने के लिए क्या करना होता है और किन मजहबी रीतियों को करने के बाद शख्स मुस्लिम बन जाता है.

इस्लाम अपनाने के क्या हैं नियम?

इस्लाम कबूल करने के लिए कुछ अहम और बुनियादी शर्त हैं. जिनमें सबसे पहले स्टेप है कलमा-ए-शहादत है. कलमा-ए-शहादत का अर्थ है- 'अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह.' इसका हिंदी में मायने है कि 'मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं." इस कलमे को दिल से मानना और जुबान से पढ़ना इस्लाम अपनाने का पहला कदम माना जाता है.

एक शख्स तभी मुसलमान बन सकता है जब वह ईमानदारी से अल्लाह की एकता और पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी होने पर पुख्ता यकीन करे. इसके साथ ही यह जरूरी है कि शख्स की नीयत सिर्फ अल्लाह की खुशियों और मार्गदर्शन के लिए हो. कलमा पढ़ते ही शख्स मजहबी ऐतबार से मुसलमान कहलाने लगता है.

मुस्लिम बनने के बाद क्या है जरूरी?

इस्लाम अपनाने के बाद शख्स को पांच वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, जकात देना और मुमकिन हो तो हज करना करना चाहिए. इसके अलावा वह इस्लाम के नियमों जैसे झूठ नहीं बोलना, जिनाकारी (बुरे व्यसन) से दूर रहना, इंसानियत की भलाई के लिए काम करना और हलाल रोजी कमाना. ये सभी कर्तव्य इस बात का सबूत हैं कि शख्स हकीकत में मुसलमान बन चुका है और अल्लाह के हुक्म का पालन करना चाहता है.

दबाव या लालच में मजहब तब्दीली है गलत

इस्लाम में धर्म परिवर्तन की कोई बड़ी रस्मी प्रक्रिया नहीं है. सिर्फ ईमान, कलमा और सही नीयत से कोई भी शख्स मुसलमान बन सकता है. इस्लाम में दाखिल होने के लिए किसी मौलवी, मुफ्ती की जरुरत नहीं होती है. इसके लिए इंसान का मानसिक रूप से स्वस्थ होना, पागल न होना और नापाक हालत में न होना जरुरी है. 

इसके अलावा जब वह इस्लाम मजहब अपना रहो हो तो अपनी मर्जी से होना चाहिए, अगर किसी के दबाव या धन-संपदा के के लालच में ऐसा करना सही नहीं है. इस्लाम अपनाने वाले शख्स को अपने पुराने मजहब और विश्वास को छोड़ना पड़ता है और इस्लाम के नियमों और नैतिकताओं के मुताबिक जिंदगी जीने का इरादा करना होता है. मुसलमान बनने के बाद समाज में उसका स्वागत किया जाता है और वह इस्लाम के मुताबिक जिंदगी जीना शुरू करता है.

यह भी पढ़ें: इजराइली कैद में मुसलमानों की मोहब्बत ने बदला दिल, इटालियन एक्टिविस्ट ने अपनाया इस्लाम

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

