ईरान-इजरायल जंग में रूस किसका दे रहा है साथ? तेहरान के बयान से खुला बड़ा राज

Iran Israel War: इजरायल-इजरायल युद्ध को लेकर दुनिया ईरान और इजरायल के बीच बंटी हुई है. एक गुट इजरायल-अमेरिकी हमले को सही ठहरा रहा है, जबकि दूसरा ईरान के बदले की कार्रवाई का समर्थन कर रहा है. यूरोपियन देश इजरायल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि रूस, चीन और कुछ मुस्लिम देश ईरान का समर्थन कर रहे हैं. युद्ध का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है. इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने NBC के "मीट द प्रेस" पर रूस के साथ अपने देश के रिश्ते की पुष्टि की.

वहीं, अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों का मानना ​​है कि रूस ने मिडिल ईस्ट में US सैनिकों और एसेट्स को टारगेट करने के लिए ईरान को जानकारी दी है. इस सवाल का जवाब देते हुए अराघची ने कहा कि ईरान और रूस के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन कोई नई बात नहीं है और यह भविष्य में भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि ईरान और रूस के बीच बहुत अच्छी पार्टनरशिप है. हालांकि, विदेश मंत्री ने खास इंटेलिजेंस होने से इनकार किया. अराघची ने कहा कि ईरान ने जानबूझकर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 2,000 किलोमीटर तक सीमित कर दी है ताकि दुनिया के लिए खतरा न बने. उन्होंने कहा कि यह युद्ध ईरान पर US और इज़राइल ने थोपा है, और ईरान सेल्फ-डिफेंस में जवाब दे रहा है.

कितनी होगी मिसाइल की रेंज

ईरान अभी अपनी मिसाइलों की रेंज 2,000 किलोमीटर (1,240 मील) तक लिमिट करता है. अराघची के मुताबिक, इस रेंज को बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है और न ही इससे ज़्यादा रेंज की मिसाइलों पर काम होने का कोई सबूत है. अभी की रेंज पूरे मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप के कुछ हिस्सों को कवर करती है. उन्होंने कहा कि ईरान नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी देश उसे खतरा समझे. उन्होंने US तक मिसाइलों के पहुंचने के दावों को भी साफ तौर पर खारिज कर दिया.

ट्रंप की धमकियों का नहीं होगा असर

ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वह सीजफायर नहीं चाहता है. बल्कि, वह युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है. युद्ध के बीच विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी एग्रीमेंट से पहले, हमलावरों को यह बताना होगा कि उन्होंने यह हमला क्यों शुरू किया. उन्होंने US और इज़राइल पर युद्ध थोपने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान अपने लोगों और सिक्योरिटी के लिए लड़ता रहेगा. उनके मुताबिक, ईरान जो कुछ भी कर रहा है वह सेल्फ-डिफेंस का एक सही काम है और देश को ऐसा करने का पूरा हक है.

स्कूल पर हमले की निंदा

अब्बास अराघची ने 28 फरवरी को हुए स्कूल ब्लास्ट के लिए ईरान पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों का कड़ा विरोध किया, जिसमें 165 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे. अराघची का कहना है कि सबूत अमेरिकी एयरस्ट्राइक की ओर इशारा करते हैं. सैटेलाइट इमेज और एक्सपर्ट एनालिसिस से भी पता चलता है कि ब्लास्ट अमेरिकी एयरस्ट्राइक की वजह से हुआ था, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड कंपाउंड को भी निशाना बनाया गया था. उन्होंने सवाल किया कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, तो इस हमले के पीछे कौन हो सकता है.