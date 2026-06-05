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अचानक पाकिस्तान की तारीफ क्यों करने लगे पुतिन? भारत को लेकर भी दिया बड़ा बयान

Vladimir Putin on Pakistan: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को बड़ा और बहुआयामी रिश्तों वाला देश बताया है. लेकिन उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की.  पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:29 AM IST

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अचानक पाकिस्तान की तारीफ क्यों करने लगे पुतिन? भारत को लेकर भी दिया बड़ा बयान

Vladimir Putin on Pakistan: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक बड़ा देश है और उसके दुनिया के कई देशों के साथ बहुआयामी रिश्ते हैं. लेकिन इस दौरान उन्होंने भारत की भी जमकर तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में तुर्की के विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान के साथ “भाईचारे” वाले संबंधों की बात कही थी.

सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम (SPIEF) के दौरान पुतिन ने दुनिया भर के पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और रूस के संबंधों पर खुलकर अपनी राय रखी. एक भारतीय पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि रूस के चीन और पाकिस्तान दोनों से अच्छे संबंध हैं, तो क्या भारत के रक्षा हितों को लेकर रूस सतर्क रहेगा. इस पर पुतिन ने कहा कि रूस भारत और पाकिस्तान के बीच की जटिल परिस्थितियों को अच्छी तरह समझता है. उन्होंने कहा, “आपने कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह चीन के नियंत्रण में है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता. पाकिस्तान बहुत बड़ा देश है और उसके कई देशों के साथ अलग-अलग स्तर पर रिश्ते हैं.” 

पुतिन ने की भारत की तारीफ
पुतिन ने यह भी कहा कि चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इसलिए हर देश उसके साथ संबंध मजबूत करना चाहता है. भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए पुतिन ने कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. उन्होंने कहा कि चीन, अमेरिका, भारत और रूस वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख देश हैं, जिन्होंने कई यूरोपीय देशों और जापान को पीछे छोड़ दिया है. पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार लगातार मेहनत कर रही है, जिसका परिणाम पूरी दुनिया देख रही है.

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अमेरिका पर बोला हमला
भारत-चीन संबंधों पर बोलते हुए पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी और संवेदनशील रिश्ते हैं. उन्होंने कहा कि रूस भारत और चीन दोनों का दोस्त है और वह दोनों देशों के संपर्क में रहता है. उन्होंने साफ किया कि किसी तीसरे देश को भारत और चीन के रिश्तों में दखल नहीं देना चाहिए. इसके अलावा पुतिन ने अमेरिका पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अमेरिका, रूस के साथ सहयोग के मामले में भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब दुनिया समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर दबाव बनाना अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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