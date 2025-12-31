Advertisement
खालिदा जिया को आखिरी विदाई, तारिक रहमान को एस जयशंकर ने सौंपा PM मोदी का भावुक संदेश

S Jaishankar in Khaleda Zia Funeral: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का आज ढाका में अंतिम संस्कार किया जा रहा है. भारत- बांग्लादेश संबंधों के संवेदनशील दौर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व पीएम जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात कर पीएम मोदी का शोक पत्र सौंपा. इस मौके पर तारिक रहमान की बेटी जायमा रहमान भी मौके पर मौजूद रहीं.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 31, 2025, 05:10 PM IST

तारिक रहमान और उनकी बेटी जायमा से मुलाकात करते विदेश मंत्री जयशंकर
Bangladesh Ex PM Khaleda Zia Funeral: बांग्लादेश की सियासत की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में शुमार रहीं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का आज बुधवार (31 दिसंबर) को ढाका में इस्लामी रीति रिवाज के मुताबिक सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. उनका निधन ऐसे वक्त में हुआ है, जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं. इसी अहम मौके पर भारत ने शोक और कूटनीति दोनों का संदेश देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को ढाका भेजा है, जिससे इस यात्रा को क्षेत्रीय सियासत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने के लिए दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे हैं. भारत की ओर से डॉक्टर एस जयशंकर ने ढाका पहुंचते ही खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की. इस दौरान जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिखा गया व्यक्तिगत शोक पत्र तारिक रहमान को सौंपा.

विदेश मंत्री ने दी मुलाकात की जानकारी
भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की. इसके अलावा खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इसको एक्स पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि ढाका में डॉ. एस जयशंकर ने भारत सरकार और भारत के अवाम की ओर से खालिदा जिया के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की और लोकतंत्र में उनके योगदान को स्वीकार किया.

एस जयशंकर ने खुद भी एक्स पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकार देते खास संदेश लिखा. उन्होंने लिखा कि ढाका पहुंचने पर उन्होंने BNP के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत पत्र उन्हें सौंप. उन्होंने भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की और यह भरोसा जताया कि बेगम खालिदा जिया की सोच और मूल्य भारत- बांग्लादेश साझेदारी को आगे दिशा देते रहेंगे.

अपडेट जारी है...

