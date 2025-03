Yemen Airport Attacked: यमन में अमेरिका का बड़ा हमला, होदेदा हवाई अड्डे को उड़ाया

Yemen Airport attacked: यमन में हूती उग्रवादी मीडिया ने शनिवार को युनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर बड़ा इल्जाम लगाया है. हूती उग्रवादियों का कहना है कि अमेरिका ने होदेदा हवाई अड्डे पर हमला किया है. यह एक हफ्ते पहले वाशिंगटन के जरिए विद्रोहियों के खिलाफ भारी हमले के ऐलान के बाद से इस तरह का नया दावा है.

अल-मसीरा टीवी ने कहा है कि लाल सागर तट पर होदेदा हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया और अमेरिका के जरिए तीन हमले किए गए हैं. बुधवार और शुक्रवार के बीच ईरान समर्थित हूतियों के टेलीविजन चैनल ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं. बता दें, हूती लगातार इजराइल और अमेरिका के जहाजों को निशाना बना रहे हैं. जिस पर अमेरिका ने कहा था कि अगर ऐसा ही होता रहा तो अमेरिका यमन पर हमले करता रहेगा.

15 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हवाई हमलों की एक सीरीज का ऐलान किय था, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि इसमें सीनियर हूती नेता मारे गए, और उग्रवादियों के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अमरिका के जरिए किए गए इस हमले में 53 लोगों की मौत हुई है. ट्रम्प के पदभार संभालने के बाद से यह पहला हमला था, जब उग्रवादियों ने इजरायली शिपिंग पर हमलों को फिर से शुरू करने की धमकी दी थी.

BREAKING: Footage shows the U.S. Air Force striking the Houthi airport in Yemen.

The Houthis chose war and the U.S. is showing them that it was the wrong choice. pic.twitter.com/iTYWZFRns3

— Eyal Yakoby (@EYakoby) March 22, 2025