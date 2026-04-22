पाक नागरिक से शादी करने वाली महिला सरबजीत ने कहा, यहाँ किसी को जबरन नहीं बनाते हैं मुसलमान

नई दिल्ली: भारत से पाकिस्तान जाकर एक मुस्लिम शख्स नासिर से निकाह करने वाली पंजाबी महिला सरबजीत कौर का एक नया वीडियो समाने आया है, जिसमें वो ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज़ नहीं है. उसने कहा कि पाकिस्तान में किसी से भी जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया जाता है, और अगर लोग अपनी मर्ज़ी से ऐसा चाहते हैं, तो वो धर्म बदल सकते हैं.

इसके साथ ही सरबजीत कौरे ने भारत में रहने वाले सिखों पर विवादित टिप्पणी पर भी यू-टर्न ले लिया है.सरबजीत कौर अपने एक नए वीडियो में कह रही है कि जो भी लोग भारत से पाकिस्तान में ननकाना साहिब और दूसरे गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए पाकिस्तान आते हैं, उनका मैं इस्तकबाल करती हूँ. इससे पहले सरबजीत कौर ने भारत के पंजाब से आने वाले लोगों को लेकर भड़काऊ बयान दिया था. उसने कहा था कि वो लोग पाकिस्तान क्या करने आते हैं? अगर पाकिस्तान वाले एक हो जाएं तो इनकी रोजी-रोटी सब बंद हो जाएगी. उसने अपने नए वीडियो को सोशल प्लेटफार्म टिकटॉक अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो किसी हाईवे के किनारे खड़े होकर बनाया गया मालूम हो रहा है.

सरबजीत ने सिखों को लेकर क्या कहा था

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लगभग एक महीने पहले सरबजीत ने अपने पाकिस्तानी पति नासिर हुसैन के साथ टिकटॉक पर एक लाइव वीडियो बनाया था, जिसमें सरबजीत ने कहा था, "अगर पाकिस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, तो भारत से आने वाले सिखों की रोटी-पानी बंद हो जाएगा. हमने इनसे कुछ लेकर खाना है क्या? उसने कहा था कि अगर सरदार होंगे तो अपने घर में होंगे. ये तो मेरी मेरी टूटी चप्पल के बराबर हैं, जिसे मैंने कूड़े में फेंक दिया है." आगे उसने कहा था, "ये लोग पाकिस्तान क्यों आते हैं? पाकिस्तान तो हमारा है, मुसलमानों का है. मैं यहां अपना घर बसाने के लिए आई हूं, ऐश करने के लिए नहीं."

सरबजीत ने गुस्से में कहा था, "आप लोग लाहौर, पाकिस्तान क्यों आते हो? ननकाना साहिब गुरुद्वारा में क्या करने आते हो? सिखों को धमकाते हुए उसने कहा था कि अब अगर पाकिस्तान आए, तो इनकी लाशें ही भारत जाएंगी. सरबजीत के इस बयान के बाद भारत के सिख काफी नाराज़ थे, और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रह थे. इसी बीच उसने अपना नया वीडियो डाल दिया है.

पहले पति करनैल सिंह ने कर रखा है मुकदमा

वहीं, सरबजीत के पहले भारतीय पति करनैल सिंह, जो पंजाब के निवासी हैं, ने भी लाहौर हाईकोर्ट में नासिर हुसैन के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है, जिसमें उसने दावा किया कि पाकिस्तानी नागरिक नासिर हुसैन ने ब्लैकमेल कर उसकी पत्नी सरबजीत कौर को पाकिस्तान बुलाया था, फिर उसके साथ जबरदस्ती शादी की है. उसने हाईकोर्ट में नासिर पर रेप कानून के तहत मुकदमा चलाने और सरबजीत को भारत लौटाने की मांग की है.

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