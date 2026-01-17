ईरान में अरबपति कारोबारी मोहम्मद सैदिनिया गिरफ्तार, सरकार विरोधी प्रदर्शन को उकसाने और फंडिंग करने का इल्जाम

Iran News: ईरान में कई हफ्तों से चल रहे सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन अब थमने लगे हैं और अमेरिका द्वारा ईरान में हमले की संभावना भी खत्म हो गई है. इस बीच ईरान के प्रशासन ने ईरान में विरोध को भड़काने और प्रदर्शनकारियों को फंडिंग करने के आरोप में मशहूर Saedinia Cafes चेन के मालिक मोहम्मद सैदिनिया (Mohammad Saedinia) को गिरफ्तार कर लिया है.

ईरान के कोम रीजनल जस्टिस डिपार्टमेंट ने बुधवार (14 जनवरी) को घोषणा की कि सैदीनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन पर "लोगों को दंगा करने और अराजकता फैलाने के लिए उकसाने" का आरोप लगाया गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की प्रशासन, अरबपति मोहम्मद सैदिनिया की संपत्तियों को जब्त कर रही है, ताकि ईरान में प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसानों की भरपाई इन्हीं संपत्तियों से की जाए. बता दें कि ईरान हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान कई मस्जिदों, बैंकों और सरकारी संस्थानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिससे ईरान को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है. अब ईरान की सरकार मोहम्मद सैदिनिया की जब्त संपत्तियों से इन नुकसानों की भरपाई करेगी.

ईरान में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, जिसमें सरकार और प्रदर्शनकारी दोनों तरफ से लोगों की जान गई. अब ईरान की सरकार ने मृतकों के परिवार को निर्देश दिया कि वे आकर मृतक की लाश ले जाएं. ईरान में इन प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर से हुई, जहां दुकानदारों और कारोबारियों ने खराब होती अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया. देखते ही देखते यह प्रदर्शन ईरान के सैकड़ों शहर में पहुंच गया.

इस प्रदर्शन की आड़ में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के लोगों को भड़काना शुरू किया और सरकार के खिलाफ बगावत करने की अपील की. इसके बाद ईरान में प्रदर्शनकारियों ने दंगे करने शुरू कर दिए और कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके ईरानी सुरक्षा बलों की हत्याएं की. हिंसा को देखते हुए ईरान ने बल प्रयोग किया और प्रदर्शन के आड़ में दंगा कर रहे लोगों पर काबू पाया.