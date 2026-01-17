Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3077160
Zee SalaamMuslim Worldईरान में अरबपति कारोबारी मोहम्मद सैदिनिया गिरफ्तार, सरकार विरोधी प्रदर्शन को उकसाने और फंडिंग करने का इल्जाम

ईरान में अरबपति कारोबारी मोहम्मद सैदिनिया गिरफ्तार, सरकार विरोधी प्रदर्शन को उकसाने और फंडिंग करने का इल्जाम

Iran News: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसाने और फंडिंग करने के आरोप में मशहूर व्यापारी मोहम्मद सैदिनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है. खबर है कि ईरान का प्रशासन इनकी संपत्ति को जब्त कर रहा है, ताकि प्रदर्शन में हुए नुकसान की भरपाई की जा सके. पूरी खबर जाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 17, 2026, 08:40 AM IST

Trending Photos

ईरान में अरबपति कारोबारी मोहम्मद सैदिनिया गिरफ्तार, सरकार विरोधी प्रदर्शन को उकसाने और फंडिंग करने का इल्जाम

Iran News: ईरान में कई हफ्तों से चल रहे सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन अब थमने लगे हैं और अमेरिका द्वारा ईरान में हमले की संभावना भी खत्म हो गई है. इस बीच ईरान के प्रशासन ने ईरान में विरोध को भड़काने और प्रदर्शनकारियों को फंडिंग करने के आरोप में मशहूर Saedinia Cafes चेन के मालिक मोहम्मद सैदिनिया (Mohammad Saedinia) को गिरफ्तार कर लिया है.

ईरान के कोम रीजनल जस्टिस डिपार्टमेंट ने बुधवार (14 जनवरी) को घोषणा की कि सैदीनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन पर "लोगों को दंगा करने और अराजकता फैलाने के लिए उकसाने" का आरोप लगाया गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की प्रशासन, अरबपति मोहम्मद सैदिनिया की संपत्तियों को जब्त कर रही है, ताकि ईरान में प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसानों की भरपाई इन्हीं संपत्तियों से की जाए. बता दें कि ईरान हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान कई मस्जिदों, बैंकों और सरकारी संस्थानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिससे ईरान को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है. अब ईरान की सरकार मोहम्मद सैदिनिया की जब्त संपत्तियों से इन नुकसानों की भरपाई करेगी. 

ईरान में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, जिसमें सरकार और प्रदर्शनकारी दोनों तरफ से लोगों की जान गई. अब ईरान की सरकार ने मृतकों के परिवार को निर्देश दिया कि वे आकर मृतक की लाश ले जाएं. ईरान में इन प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर से हुई, जहां दुकानदारों और कारोबारियों ने खराब होती अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया. देखते ही देखते यह प्रदर्शन ईरान के सैकड़ों शहर में पहुंच गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस प्रदर्शन की आड़ में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के लोगों को भड़काना शुरू किया और सरकार के खिलाफ बगावत करने की अपील की. इसके बाद ईरान में प्रदर्शनकारियों ने दंगे करने शुरू कर दिए और कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके ईरानी सुरक्षा बलों की हत्याएं की. हिंसा को देखते हुए ईरान ने बल प्रयोग किया और प्रदर्शन के आड़ में दंगा कर रहे लोगों पर काबू पाया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

iran newsIran Mohammad Saedinia arrestmuslim world newsTody News

Trending news

iran news
ईरान में अरबपति कारोबारी मोहम्मद सैदिनिया गिरफ्तार, प्रदर्शन को फंड करने का इल्जाम
Odisha news
बालासोर में गौ-रक्षा के नाम पर आतंक, मोहम्मद की चरमपंथियों ने की पीट-पीटकर हत्या
Pakistan News
पाकिस्तानी रेलवे की थमी रफ्तार, हर दिन फेल हो रहे इंजन, अब सरकार ने उठाया ये कदम
Pakistan News
महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड खरीदना भी हुआ मुश्किल; सरकार ने लगाया मनमाना टैक्स!
Delhi news
ईरान में हालात बिगड़े, भारत अलर्ट मोड में; 9 हजार भारतीयों की सुरक्षा पर फोकस
Pakistan News
सूडान को हथियार, तुर्की को न्योता; पाकिस्तान डिफेंस गेमप्लान से हिली दुनिया!
Delhi news
NAAC फर्जीवाड़ा और पैसों की लेयरिंग, अल-फलाह केस में ED की चार्जशीट से बड़ा खुलासा
Pakistan News
पाकिस्तान का दोहरा चेहरा; 40 साल की मेजबानी, अब जबरन बेदखली!
Rajasthan news
अलवर में मुसलमानों पर शिकंजा, SIR में हजारों के खिलाफ दर्ज की गई फर्जी आपत्तियां!
 Uttarakhand News
गंगा सभा का तुगलकी फरमान; हरकी पैड़ी में गैर हिंदुओं की एंट्री पर लगाया बैन