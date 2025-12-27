Advertisement
इस मुस्लिम देश को इजरायल ने दी मान्यता तो भड़क गए अरब देश, कह दी ये बड़ी बात

Israel Recognized Somaliland: इजरायल ने सोमालिया के एक क्षेत्र को सोमालीलैंड के रूप में देश की मान्यता दे दी है. इस पर अरब देश भड़क गए हैं. सऊदी और कतर ने बयान जारी करके इजरायल की निंदा की है और सोमालिया के साथ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:16 PM IST

Israel Recognized Somaliland: इजरायल ने बीते शुक्रवार (26 दिसंबर) को सोमालीलैंड को एक देश के रूप में मान्यता दे दी. नेतन्याहू ने मान्यता देते हुए सोमालीलैंड के प्रमुख से वीडियो कॉल पर बात की और इजरायल आने के लिए न्योता दिया. इजरायल के इस हरकत पर अरब देश भड़क गए हैं. सऊदी अरब और कतर ने बयान जारी करके इजरायल की निंदा की है. 

दरअसल, सोमालीलैंड अफ्रीका के एक मुस्लिम देश सोमालिया का हिस्सा है, जहां सोमालिया के मुख्य सरकार से अलग एक समानांतर सरकार का कंट्रोल है. सऊदी ने शुक्रवार (26 दिसंबर) को ही बयान जारी करके इजरायल की मान्यता देने की कार्रवाई को खारिज कर दिया और इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया. सऊदी ने कहा कि सोमालिया में किसी भी समानांतर सरकार बनाने की कोशिश को साऊदी खारिज करता है. सऊदी ने कहा कि वह सोमालिया के लोगों और वहां स्थिरता स्थापित करने लिए प्रतिबद्ध है. 

वहीं, कतर ने भी एक बयान जारी करके इजरायल की निंदा की है. इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने को खारिज कर दिया. कतर ने कहा कि इजरायल का यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है. कतर ने कहा कि इजरायल की यह कार्रवाई स्वतंत्र सोमालिया की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कमजोर करने वाला है. 

फिलिस्तीन को मान्यता दें इजरायल-कतर
इसके साथ ही कतर ने इजरायल से फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग कर दी. कतर ने कहा कि इजरायल के अधिकारियों के लिए ज्यादा उचित होगा कि वे फिलिस्तीन को मान्यता दें. साथ ही कतर ने इजरायल से गज़ा में पूरी तरह युद्ध खत्म करने को कहा. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

