Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2937351
Zee SalaamMuslim World

कौन हैं सऊदी अरब के नए ग्रैंड मुफ्ती डॉ. सालेह, इमाम अब्दुलअज़ीज़ की मौत के बाद हुई नियुक्ति?

Saudi Arab New Grand Mufti: सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल अल-शेख की मौत के बाद नए ग्रैंड मुफ्ती की नियुक्ति की गई है. इस बात की घोषणा सऊदी अरब के बदशाह ने की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 26, 2025, 12:53 PM IST

Trending Photos

कौन हैं सऊदी अरब के नए ग्रैंड मुफ्ती डॉ. सालेह, इमाम अब्दुलअज़ीज़ की मौत के बाद हुई नियुक्ति?

Saudi Arab New Grand Mufti: सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल अल-शेख की मौत के बाद सऊदी अरब के बादशाह ने सऊदी अरब के नए ग्रैंड मुफ्ती की नियुक्ति की घोषणा की है. सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती सऊदी अरब के ग्रैंड मस्जिद में इमाम होते हैं. 

दरअसल, बीते 23 सितंबर को सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती की मौत हो गई. इस मौत से पूरा सऊदी अरब और आलम ए इस्लाम में गम का माहौल था. अब खबर है कि मस्जिद उल-हरम (काबा) के इमाम शेख डॉ. सालेह बिन हुमैद को सऊदी अरब का ग्रैंड मुफ्ती के रूप में नियुक्त किया गया है. सऊदी अरब के बादशाह ने इस बात की घोषणा एक शाही फरमान जारी करके की है. 

शेख सालेह बिन हुमैद का जन्म 1949 में सऊदी अरब के बुरैदा में हुआ था. शेख सालेह ने मक्का के इस्लामिक विश्वविद्यालय से न्यायशास्त्र में डिग्री प्राप्त की. शेख सालेह बिन हुमैद ने 2002 से 2009 तक सऊदी शूरा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुलअजीज की मौत पर सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुलअजीज ने यह निर्देश दिया था कि मुफ्ती शेख अब्दुलअजीज की नामज-ए जनाजा एक साथ मक्का की ग्रैंड मस्जिद, मदीना की पैगंबर मस्जिद समेत देश भर की मस्जिदों में पढ़ी जाएगी. 

हज के लिए लाखों मुसलमान जाते हैं सऊदी अरब
गौरतलब है कि सऊदी अरब के नए ग्रैंड मुफ्ती शेख डॉ. सालेह बिन हुमैद मस्जिद अल हरम (काबा) के भी इमाम हैं. मस्जिद अल हरम इस्लाम में सबसे पवित्र स्थान और मस्जिद माना जाता है. इस मस्जिद का इमाम होना अपने आप में एक  उपलब्धि है. हर साल लाखों की तादाद में दुनिया भर से मुसलिम समुदाय के लोग हज करने के लिए सऊदी अरब के मक्का शहर के मस्जिद अल हरम (काबा) जाते हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Saudi Arab NewsSaudi Arab new grand Muftigrand Mufti Sheikh Dr Saleh bin Humaidmuslim world newsToday News

Trending news

sonia gandhi
Gaza नरसंहार पर मौन हैं पीएम मोदी, सोनिया गांधी का सरकार पर ज़ोरदार हमला
I Love Muhammad
हिंदू संगठन की धमकी, इजराइल जैसा करेंगे काम; I Love Muhammad पर नफरती पैगाम
Sohrabuddin
Sohrabuddin Case:भाई रुबाबुद्दीन ने HC का किया रुख; CBI स्पेशल कोर्ट के फैसले से खफा
Maulana Khalid Rashid
Punjab बाढ़ पीड़ितों के लिए इस्लामिक सेंटर आफ इंडिया से रवाना हुआ राशन से भरा ट्रक
Malegaon blast case
Malegaon Blast Case में लगा संगीन इल्जाम, अब बनाया दिया कर्नल; BJP नेताओं ने दी बधाई
Afghanistan
Afghanistan: डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगी औरतें, तालिबान के इस नए फरमान से लोग हैरान
Hyderabad News
Hyderabad bomb blast: असदुल्लाह अख्तर की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
Donald Trump
"अब बहुत हो चुका", नेतन्याहू पर भड़के ट्रंप; Israel के इस प्लान को करेंगे नाकाम
Abu Asim Azmi
दूसरे धर्मों की तरह मुसलमानों ने भी लिखा, 'I Love Muhammad', SP सांसद का बड़ा बयान
gaza
Trump Gaza ceasefire के लिए बेहद गंभीर; फिलिस्तीन पर क्या बोले Saudi Arabia FM?
;