कौन हैं सऊदी अरब के नए ग्रैंड मुफ्ती डॉ. सालेह, इमाम अब्दुलअज़ीज़ की मौत के बाद हुई नियुक्ति?

Saudi Arab New Grand Mufti: सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल अल-शेख की मौत के बाद सऊदी अरब के बादशाह ने सऊदी अरब के नए ग्रैंड मुफ्ती की नियुक्ति की घोषणा की है. सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती सऊदी अरब के ग्रैंड मस्जिद में इमाम होते हैं.

दरअसल, बीते 23 सितंबर को सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती की मौत हो गई. इस मौत से पूरा सऊदी अरब और आलम ए इस्लाम में गम का माहौल था. अब खबर है कि मस्जिद उल-हरम (काबा) के इमाम शेख डॉ. सालेह बिन हुमैद को सऊदी अरब का ग्रैंड मुफ्ती के रूप में नियुक्त किया गया है. सऊदी अरब के बादशाह ने इस बात की घोषणा एक शाही फरमान जारी करके की है.

शेख सालेह बिन हुमैद का जन्म 1949 में सऊदी अरब के बुरैदा में हुआ था. शेख सालेह ने मक्का के इस्लामिक विश्वविद्यालय से न्यायशास्त्र में डिग्री प्राप्त की. शेख सालेह बिन हुमैद ने 2002 से 2009 तक सऊदी शूरा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है.

सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुलअजीज की मौत पर सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुलअजीज ने यह निर्देश दिया था कि मुफ्ती शेख अब्दुलअजीज की नामज-ए जनाजा एक साथ मक्का की ग्रैंड मस्जिद, मदीना की पैगंबर मस्जिद समेत देश भर की मस्जिदों में पढ़ी जाएगी.

हज के लिए लाखों मुसलमान जाते हैं सऊदी अरब

गौरतलब है कि सऊदी अरब के नए ग्रैंड मुफ्ती शेख डॉ. सालेह बिन हुमैद मस्जिद अल हरम (काबा) के भी इमाम हैं. मस्जिद अल हरम इस्लाम में सबसे पवित्र स्थान और मस्जिद माना जाता है. इस मस्जिद का इमाम होना अपने आप में एक उपलब्धि है. हर साल लाखों की तादाद में दुनिया भर से मुसलिम समुदाय के लोग हज करने के लिए सऊदी अरब के मक्का शहर के मस्जिद अल हरम (काबा) जाते हैं.