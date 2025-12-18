Advertisement
पाकिस्तानी भिखारियों पर सऊदी की बड़ी कार्रवाई, हजारों को किया देश से बाहर

Pakistan News: सऊदी अरब ने अपने देश में मौजूद 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से बाहर निकाल दिया है. पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग टूरिस्ट और तीर्थयात्रा वीजा पर सऊदी जाते हैं, उनमें से कई संगठित रूप से भीख मांगने लगते हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:22 PM IST

पाकिस्तानी भिखारियों पर सऊदी की बड़ी कार्रवाई, हजारों को किया देश से बाहर

Pakistan News: पाकिस्तान में गरीबी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है. पाकिस्तान के हजारों नागरिग सऊदी अरब में संगठित तरीके से भीख मांगने का काम कर रहे हैं. इसी कड़ी में सऊदी में मौजूद पाकिस्तानी भिखारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. सऊदी अरब ने अपने देश से लगभग 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से बाहर निकाल दिया है. 

यह कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा हजारों नागरिकों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) में डालने के महीनों बाद किया गया है, जिससे प्रभावी रूप से उनके विदेश यात्रा पर रोक लग गई थी. पाकिस्तान सरकार के कई कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी नागरिक बड़े पैमाने पर सऊदी अरब में भीख मांगने पहुंच जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिक टूरिस्ट और तीर्थयात्रा वीजा पर सऊदी जाते हैं और उनमें से बड़ी तादाद सऊदी में ही भीख मांगना शुरू कर देते हैं. इस फ्रॉड को देखते हुए सऊदी में निगरानी बढ़ा दी गई है. 

साथ ही यूनाइटेड अरब अमिरात (UAE) ने ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिकों पर वीजा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. UAE का दावा है कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक देश में आने के बाद आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे थे. 

पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) के डायरेक्टर जनरल रिफत मुख्तार ने कहा कि संगठित रूप से सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले लोगों की वजह से पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंच रहा है. सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने साल 2024  में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि इस समस्या को कंट्रोल न करने की वजह से पाकिस्तान के उमराह और हज तीर्थयात्रियों पर प्रभाव पड़ सकता है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Saudi Arabia Deported pakistani beggars

