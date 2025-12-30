दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश ने UAE समर्थित गुट पर किया हमला, क्या जंग का हो गया ऐलान?

Advertisement
Saudi attack UAE Backed Group: सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर पहुंचे हथियारों के एक शिपमेंट को निशाना बनाकर एयरस्ट्राइक की. ये हथियार UAE समर्थित एक ग्रुप के लिए थे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:40 AM IST

Saudi Arabia Airstrike Yemen: मिडिल ईस्ट एक बार फिर अशांत हो गया है. इस बार इजरायल नहीं, बल्कि ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी अरब है जिसने यमन पर जबरदस्त हवाई हमला किया है. इस हमले में अलगाववादी ग्रुप को भारी नुकसान हुआ है. संयुक्त अरब अमीरात भी इस संघर्ष में शामिल है, क्योंकि सऊदी अरब ने जिस ग्रुप को निशाना बनाया है, उसे UAE का समर्थन हासिल है. सऊदी अरब ने आज ऐलान किया है कि उसने यमन के मुकल्ला बंदरगाह शहर पर हवाई हमला किया है. रियाद का दावा है कि बंदरगाह पर संयुक्त अरब अमीरात समर्थित एक अलगाववादी समूह के लिए हथियारों की खेप आई थी. इस कार्रवाई को सऊदी अरब और दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद (STC) के बीच बढ़ते तनाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे UAE का समर्थन प्राप्त है.

सऊदी ने क्या कहा?
आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी द्वारा जारी एक सैन्य बयान में कहा गया है कि यह हमला तब हुआ जब UAE के पूर्वी तट पर फुजैराह बंदरगाह से जहाज मुकल्ला पहुंचे थे. बयान के मुताबिक, "इन हथियारों से होने वाले खतरे और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए, गठबंधन वायु सेना ने अल-मुकल्ला बंदरगाह पर दो जहाजों से उतारे गए हथियारों और लड़ाकू वाहनों को निशाना बनाते हुए एक सीमित सैन्य अभियान चलाया."

इस हमले के बाद UAE और सऊदी में बिगड़ रहा है गेम
इस हमले के बाद  रियाद और अबू धाबी के बीच बढ़ते राजनीतिक और मिलिट्री मतभेद को दिखाता है. पिछले दस सालों से दोनों देश यमन में हूती विद्रोही के खिलाफ युद्ध में शामिल रहे हैं, लेकिन समय के साथ उनकी प्राथमिकताएं और रणनीतियां अलग-अलग हो गई हैं. जहां सऊदी अरब ने यमन की सेंट्रल सरकार का समर्थन किया है, वहीं UAE ने दक्षिणी अलगाववादी ग्रुप्स के साथ करीबी रिश्ते बनाए हैं. UAE ने अभी तक इस लेटेस्ट हमले पर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

