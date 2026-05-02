ईरान युद्ध के बीच सऊदी में शराब की भारी कमी, जानें आखिर कौन करता है इसका सेवन?

Saudi Arabia Alcohol Shortage: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मच गई है. इस उथल-पुथल के बीच सऊदी अरब में शराब की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. सऊदी अरब के ग्राहकों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इस संघर्ष के चलते शराब की सप्लाई में देरी हो रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब में सरकार द्वारा संचालित एक शराब की दुकान है, जो रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर में स्थित है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में इस दुकान पर जाने वाले पांच लोगों ने बताया कि अब यहां की अलमारियां लगभग खाली हैं और सिर्फ महंगे या कम जाने-पहचाने ब्रांड ही उपलब्ध हैं. इस दुकान पर कोई नाम या साइनबोर्ड नहीं लगा है. इसे 2024 में गैर-मुस्लिम राजनयिकों की सेवा के लिए खोला गया था. पिछले साल से इसने अमीर गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भी सेवा देना शुरू कर दिया है.

सऊदी में साल 1952 से बैन है शराब

सऊदी अरब में 1952 से ही शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू है, और इसे बहुत सख्ती से लागू किया जाता रहा है. हालांकि, हाल के सालों में सरकार ने विदेशी निवेश और कामगारों को आकर्षित करने के प्रयास में कुछ सीमित बदलाव किए हैं. अब कुछ चुनिंदा जगहों पर विशेष लाइसेंस के तहत, नियंत्रित तरीके से शराब उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है. यह सुविधा मुख्य रूप से गैर-मुस्लिम विदेशी नागरिकों के लिए है. यह कदम देश की आर्थिक नीतियों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. लेकिन, आम जनता के लिए यह प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू है.

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28 फरवरी को ईरान पर हुआ था हमला

गौरतलब है कि 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया, जिससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ गया. इस हमले में ईरान के शीर्ष नेतृत्व और कई सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की खबरें सामने आईं, जिसके बाद हालात और गंभीर हो गए. जवाबी कार्रवाई और लगातार हमलों के कारण क्षेत्र में व्यापक संघर्ष फैल गया. इस युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं. मानवीय संकट गहराता जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है.