Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2958886
Zee SalaamMuslim World

तालिबान के वार से पाकिस्तान को बचाने दौड़े सऊदी-कतर, काबुल बोला- 'जंग हमारी मर्जी से...'

Taliban Attack Pakistan: पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच तनाव हाल ही में चरम पर है. दोनों देश एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इस हिंसा से दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है. इस बीच, कतर और सऊदी अरब ने दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता करवाया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Oct 12, 2025, 06:07 PM IST

Trending Photos

तालिबान के वार से पाकिस्तान को बचाने दौड़े सऊदी-कतर, काबुल बोला- 'जंग हमारी मर्जी से...'

Taliban Attack Pakistan: हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए. इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए. इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया और 24 घंटे के भीतर ही तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए. तालिबान लड़ाकों ने कई पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया. इस हमले में 58 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. दोनों देशों के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि सऊदी अरब और कतर को हस्तक्षेप करना पड़ा है. दोनों देशों ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले बंद करने की अपील की है.

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी आज (12 अक्टूबर 2025) को कहा कि कतर और सऊदी अरब ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई सीमा पर गोलीबारी के बाद मध्यस्थता की है. दोनों देशों की अपील के बाद अफगानिस्तान ने अपनी तरफ से हमला रोक दिया है और अब स्थिति नियंत्रण में है. मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बने रहें. उन्होंने बताया कि शनिवार रात हुई सैन्य कार्रवाई में अफगानिस्तान ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए और पूरी कोशिश की गई कि नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे.

‘हम चाहते हैं जीरो टेंशन’
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने आगे कहा, “लड़ाई पाकिस्तान के भीतर कई किलोमीटर दूर हो रही है, इसलिए उन्हें अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकियों को खुद नियंत्रित करना चाहिए. हमने 40 साल के संघर्ष के बाद अपने देश को सुरक्षित किया है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता?” उन्होंने कहा कि उनका देश ‘जीरो टेंशन’ यानी तनावमुक्त नीति चाहता है. लेकिन अगर पाकिस्तान बातचीत नहीं करना चाहता, तो अफगानिस्तान के पास हालात संभालने के और भी तरीके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि पाकिस्तान टीटीपी आतंकियों के खात्मे के लिए एक अभियान चला रहा है. इस अभियान के तहत, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई जगहों पर टीटीपी के ठिकानों पर हमले किए. इस हमले के बाद, पाकिस्तान ने 200 से ज़्यादा तालिबान और उससे जुड़े आतंकियों को मार गिराने का दावा किया. जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसमें 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

taliban attack pakistanQatar Saudi Mediation

Trending news

Rampur News
आजम खान को क्यों दी गई है Y कैटेगरी की सिक्योरिटी, जानें क्या है पीछे की कहानी?
taliban attack pakistan
तालिबान के वार से पाकिस्तान को बचाने दौड़े सऊदी-कतर, काबुल बोला- 'जंग हमारी...'
muslim news
Afghanistan के विदेश मंत्री की PC में पहुंचीं महिला पत्रकार; मुत्तकी ने पेश की सफाई
Taliban
Taliban ने पाकिस्तान के मार गिराए 58 सैनिक, दर्जनों को किया घायल
Jammu Kashmir
Afg के साथ रिश्ते बेहतर, क्यों नाराज हुईं महबूबा मुफ्ती?मुसलमानों को नहीं मिल रहा हक
gaza
Gaza के बाद क्या हो गया एक नई जंग का आगाज़, इन दो मुस्लिम देशों में हो रही भारी गोला
Taliban
Taliban ने पाक चौकियों पर किए जोरदार हमले; अफगान मंत्रालय बोला इस बार होगी जंग
Baghpat
Baghpat: हथौड़े से की मुफ्ती की बीवी और बच्चों की हत्या,पुलिस ने राज़ से उठाया पर्दा
Asaduddin Owaisi
India-Afghanistan के रिश्तों पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी? सामने रखी कई अहम बातें
Hamas
Hamas कब करेगा इजराइली बंधकों को रिहा, संगठन ने दी अहम जानकारी?