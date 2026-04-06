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Zee SalaamMuslim WorldIran War: तेल से तय होगा ग्लोबल मार्केट का खेल; मुस्लिम मुल्कों और रूस ने किया बड़ा फैसला

Iran War: तेल से तय होगा ग्लोबल मार्केट का खेल; मुस्लिम मुल्कों और रूस ने किया बड़ा फैसला

Saudi Arabia and Russia Oil Production: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब और रूस ने तेल उत्पादन बढ़ाने का अहम फैसला लिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाज़ार पर बड़ा असर पड़ सकता है. OPEC+ के तहत आठ देशों ने मिलकर उत्पादन में समायोजन करने का निर्णय लिया है, ताकि बाज़ार में स्थिरता बनी रहे. इस फैसले के तहत मई 2026 में उत्पादन बढ़ाया जाएगा, जिसमें सऊदी अरब और रूस का सबसे बड़ा योगदान होगा. साथ ही, इन देशों ने ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की रक्षा पर भी जोर दिया है, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:33 AM IST

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Saudi Arabia and Russia Oil Production: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच दुनिया भर में तेल और गैस की कमी महसूस की जा रही है और इनके दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इस बीच रूस और गल्फ देशों ने बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के मुताबिक रूस और सऊदी अरब मई 2026 के लिए तय कुल उत्पादन बढ़ोतरी में 60 प्रतिशत से ज़्यादा का योगदान देंगे. यह आठ OPEC+ देशों की एक सामूहिक पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद स्वैच्छिक उत्पादन स्तरों को समायोजित करना है.

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) की एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, भाग लेने वाले देशों ने कुल 206 हज़ार बैरल प्रति दिन (kbd) के उत्पादन समायोजन को लागू करने का फ़ैसला किया है. यह फ़ैसला 5 अप्रैल को सऊदी अरब, रूस, इराक़, UAE, कुवैत, कज़ाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान के बीच हुई एक वर्चुअल बैठक के बाद लिया गया, जिसका मकसद वैश्विक बाज़ार की स्थितियों की समीक्षा करना था.

रिलीज़ में कहा गया है, "तेल बाज़ार की स्थिरता को बनाए रखने की अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता के तहत, भाग लेने वाले आठ देशों ने अप्रैल 2023 में घोषित 1.65 मिलियन बैरल प्रति दिन के अतिरिक्त स्वैच्छिक समायोजन में से 206 हज़ार बैरल प्रति दिन के उत्पादन समायोजन को लागू करने का फ़ैसला किया है। बाज़ार की बदलती स्थितियों के आधार पर, 1.65 मिलियन बैरल प्रति दिन के इस समायोजन को आंशिक रूप से या पूरी तरह से, धीरे-धीरे वापस लिया जा सकता है."

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सऊदी अरब और रूस, दोनों ही मासिक बढ़ोतरी में 62 kbd का योगदान देंगे। अन्य समायोजनों में इराक़ से 26 kbd, UAE से 18 kbd, कुवैत से 16 kbd और कज़ाकिस्तान से 10 kbd शामिल हैं. अल्जीरिया और ओमान अपने उत्पादन में क्रमशः 6 kbd और 5 kbd की बढ़ोतरी करेंगे. इन बढ़ोतरी के आधार पर, मई 2026 के लिए सऊदी अरब का आवश्यक उत्पादन 10,228 kbd और रूस का 9,699 kbd निर्धारित किया गया है. इराक़ का आवश्यक उत्पादन 4,326 kbd तक पहुँच जाएगा, जबकि UAE और कुवैत के लिए क्रमशः 3,447 kbd और 2,612 kbd का लक्ष्य रखा गया है. कज़ाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान क्रमशः 1,589 kbd, 983 kbd और 821 kbd की आवश्यकताओं के साथ इस समूह को पूरा करते हैं.

"ये देश बाज़ार की स्थितियों पर बारीकी से नज़र रखना और उनका आकलन करना जारी रखेंगे और बाज़ार में स्थिरता बनाए रखने के अपने लगातार प्रयासों के तहत, उन्होंने एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने और स्वैच्छिक उत्पादन समायोजन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की प्रक्रिया को बढ़ाने, रोकने या पलटने के लिए पूरी तरह से लचीलापन बनाए रखने के महत्व को दोहराया; इसमें नवंबर 2023 में घोषित 2.2 मिलियन बैरल प्रति दिन के पहले से लागू स्वैच्छिक समायोजन को पलटना भी शामिल है," विज्ञप्ति में यह बात कही गई.

उत्पादन की मात्रा से परे, इस समूह ने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी बात की. इन आठ देशों ने ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त ऊर्जा संपत्तियों को पूरी क्षमता तक बहाल करना न केवल महंगा है, बल्कि इसमें काफी समय भी लगता है, जिससे कुल आपूर्ति की उपलब्धता प्रभावित होती है.

तदनुसार, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि "कोई भी ऐसा कदम जो ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को कमज़ोर करता है, चाहे वह बुनियादी ढांचे पर हमलों के माध्यम से हो या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में रुकावट के माध्यम से, वह बाज़ार में अस्थिरता को बढ़ाता है और उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए बाज़ार में स्थिरता बनाए रखने हेतु DoC (सहयोग घोषणा) के तहत किए जा रहे सामूहिक प्रयासों को कमज़ोर करता है." इन आठ देशों ने पुष्टि की कि वे बाज़ार के नियमों के पालन की निगरानी करने और 2024 की शुरुआत से दर्ज की गई किसी भी अतिरिक्त उत्पादन मात्रा की भरपाई के लिए मासिक बैठकें करेंगे. अगली समीक्षा 3 मई, 2026 को निर्धारित है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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