यमन से उठी जंग की चिंगारी, क्या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है दुनिया?

Saudi Arabia Yemen Airstrike: गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही मिडिल ईस्ट के उथल-पुथल मची हुई है. लेकिन अब इस क्षेत्र में तेजी से हालात बिगड़ दिख रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि अगर तनाव यूं ही बढ़ता रहा, तो इसकी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती है. ताजा घटनाक्रम दो शक्तिशाली सहयोगियों, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच खुले टकराव की तरफ इशारा करते हैं, जिसने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है.

दरअसल, 30 दिसंबर को सऊदी अरब ने यमन के अहम बंदरगाह शहर मुकल्ला पर हवाई हमला किया. रियाद का दावा है कि UAE समर्थित अलगाववादी दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल के लिए हथियारों की एक खेप UAE से वहां पहुंची थी. सऊदी अरब ने इस कदम को बेहद खतरनाक बताया और कहा कि यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है.

सऊदी समर्थित संगठन ने UAE को दिया अल्टीमेटम

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब UAE समर्थित STC यमन के कई इलाकों पर तेजी से अपना नियंत्रण मजबूत कर रहा है. सऊदी समर्थित समूहों ने मांग की है कि UAE 24 घंटे के भीतर यमन से अपने सैनिक वापस बुला ले. दूसरी तरफ STC और उसके सहयोगियों ने खुले तौर पर UAE की मौजूदगी का समर्थन किया है. हालांकि UAE ने सऊदी आरोपों को खारिज कर दिया और संयम और समझदारी बरतने की अपील की, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसने यमन से अपने बाकी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा कर दी. यह अभी भी साफ नहीं है कि UAE समर्थित अलगाववादी समूह उन इलाकों को छोड़ेगा या नहीं जिन पर उसने हाल ही में कब्ज़ा किया है.

चुपके से UAE ने भेजा था हथियार

सऊदी सरकारी समाचार एजेंसी, सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक, मुकल्ला पर हमला तब हुआ जब UAE के फुजैरा बंदरगाह से आए जहाजों से हथियार और युद्ध वाहन उतारे जा रहे थे. बयान में कहा गया है कि जहाजों के ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए गए थे और यह खेप सीधे STC के लिए थी. यह टकराव यमन के एक दशक से चल रहे युद्ध में एक नया मोर्चा खोलने का खतरा पैदा करता है. सऊदी अरब और UAE, जो अब तक ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों के खिलाफ एकजुट दिख रहे थे, अब एक-दूसरे से टकराने की राह पर दिख रहे हैं.

अमेरिका की भी हो चुकी है एंट्री

संयुक्त राष्ट्र ने बंदरगाहों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की अपील की है और चेतावनी दी है कि मुकल्ला जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर हमला पहले से ही गंभीर मानवीय संकट को और बढ़ा सकता है. यमन में पहले ही 150,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग भुखमरी की कगार पर हैं. इन सबके बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका भी सक्रिय रूप से शामिल हो गया है. अमेरिकी विदेश मंत्री ने हालात को शांत करने की कोशिश में सऊदी और अमीराती दोनों नेताओं से बात की है. लेकिन सवाल यह है. अगर ये सहयोगी देश आपस में भिड़ते हैं, तो क्या यह संघर्ष मिडिल ईस्ट से बाहर फैलकर एक ग्लोबल युद्ध में बदल सकता है?