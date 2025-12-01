Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3025521
Zee SalaamMuslim World

बॉर्डर पर एक महीने से जंग, सऊदी भी नहीं करा पाया पाकिस्तान-अफगानिस्तान में समझौता

Pakistan Afghanistan Border Clash: पिछले एक महीने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंसक झड़पें जारी हैं. इन्हें रोकने की सऊदी अरब की मध्यस्थता भी बेनतीजा रही. तालिबान-पाक वार्ता का नया दौर बिना समझौते खत्म हो गया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:15 PM IST

Trending Photos

बॉर्डर पर एक महीने से जंग, सऊदी भी नहीं करा पाया पाकिस्तान-अफगानिस्तान में समझौता

Pakistan Afghanistan Border Clash: पिछले महीने से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं. कतर और तुर्की भी झड़पों को रोकने के लिए बीच-बचाव कर रहे हैं, लेकिन वे आम सहमति तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं. अब सऊदी अरब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही हिंसक झड़पों को खत्म करने के लिए आगे आया है. लेकिन दोनों देशों के बीच कोई नतीजा नहीं निकला है.

अफगानिस्तान से न्यूज अपडेट्स को ज़्यादातर कवर करने वाली मीडिया वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में दावा किया गया, "सूत्रों ने अफगानिस्तान इंटरनेशनल को कन्फर्म किया है कि तालिबान का एक डेलीगेशन पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत के लिए सऊदी अरब गया है. अफगानिस्तान इंटरनेशनल को मिली जानकारी के मुताबिक, इन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और यह फिर से फेल हो गई." हालांकि, सऊदी अरब की मध्यस्थता में हो रही बातचीत के नए राउंड के नतीजे पर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुआ है.

इससे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बातचीत करने वाली टीमों ने तुर्की और कतर की मध्यस्थता में हुई बातचीत में इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष विराम के तरीकों पर आम सहमति नहीं बन पाई थी. दोनों देशों के बीच एक अस्थिर बॉर्डर है, जिस पर एक महीने से ज़्यादा समय से भारी लड़ाई चल रही है. कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के अंदर कई हवाई हमले किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस्लामाबाद ने अफगान तालिबान शासन पर अपने दुश्मन लोगों को पनाह देने और कथित तौर पर पाकिस्तान के इलाके में जानलेवा हमले करने का आरोप लगाया है. इस दौरान काबुल ऐसे ग्रुप्स को पनाह देने से इनकार करता रहा है और इस्लामाबाद पर पाकिस्तान से अफ़गान शरणार्थियों को निकालने और उन्हें हज़ारों की संख्या में बॉर्डर पार कराकर ऐसे देश में भेजने का आरोप लगाया है जो फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर की तंगी से जूझ रहा है.

18-19 अक्टूबर को दोहा में हुई शुरुआती मीटिंग में अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक टेम्पररी सीजफायर पर सहमत हुए थे, लेकिन बाद में इस्तांबुल में हुई दो लगातार मीटिंग्स में तरीकों पर आम सहमति नहीं बन पाई. इस बीच अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ ने 30 नवंबर को देर से बताया कि विवादित डूरंड लाइन बॉर्डर पाकिस्तान में ट्रेड क्रॉसिंग के लिए "47 दिनों" तक बंद रहा. इसने बताया, "दोनों देशों के बीच चल रहे टेंशन की वजह से, अभी भी रूट्स के फिर से खुलने या रुके हुए सामान को छोड़ने का कोई संकेत नहीं है." 

अफगानिस्तान की इकॉनमी मिनिस्ट्री ने "एक बार फिर पड़ोसी देशों से अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड और इकॉनमिक रिश्तों से पॉलिटिकल मामलों को अलग रखने की अपील की है." उसने आगे कहा, "मिनिस्ट्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बॉर्डर क्रॉसिंग बंद होने से दोनों तरफ को काफी इकॉनमिक नुकसान हो सकता है." इसने पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान जॉइंट चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हवाले से चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा कि ट्रेड के सामान के सस्पेंशन से दोनों देशों के ट्रेडर्स को काफ़ी नुकसान हुआ है.

लड़ाई के चरम पर भी पाकिस्तान-सऊदी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफ़ेंस एग्रीमेंट के बावजूद, जिसे इस्लामाबाद ने अपनी फॉरेन पॉलिसी की एक बड़ी कामयाबी बताकर नज़रअंदाज़ किया, रियाद ने न तो मिलिट्री तौर पर और न ही डिप्लोमैटिक तौर पर लड़ाई में हिस्सा लिया. हालांकि, वह लड़ रहे देशों से संयम दिखाने और मौजूदा तनाव को कम करने की अपील कर रहा है. 

वैसे इस्लामाबाद के मुताबिक, सऊदी अरब के साथ डिफ़ेंस एग्रीमेंट में एक बाइंडिंग क्लॉज़ शामिल था, जिसके तहत अगर पार्टनर पर किसी भी तरह का हमला होता है तो वह दूसरे के साथ जुड़ सकता है. इसके अलावा, 9 नवंबर को एक ऑफिशियल रीडआउट में कहा गया था कि प्रेसिडेंट रेचेप तैयप एर्दोगन ने अनाउंस किया था कि तुर्की के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर, इंटेलिजेंस चीफ के साथ उस हफ्ते (16 नवंबर को खत्म) पाकिस्तान जाएंगे ताकि अफगानिस्तान के साथ इस्लामाबाद की बेनतीजा सीजफायर बातचीत पर बात कर सकें. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह विजिट नहीं हुई.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Pakistan Afghanistan Border ClashPakistan Afghanistan Conflict

Trending news

Pakistan Afghanistan Border Clash
बॉर्डर पर एक महीने से जंग, सऊदी भी नहीं करा पाया पाकिस्तान-अफगानिस्तान में समझौता
Uttar Pradesh Crime News
6 महीने बाद कब्र से निकाला गया सलमान का शव, पत्नी पर जहर देने का आरोप
Bangladesh news
Khaleda Zia की हालत बेहद नाजुक, इलाज के लिए विदेश से बुलाई गई डॉक्टरों की टीम
Bangladesh Election 2026
Bangladesh: चुनाव से पहले गहराया राजनीतिक संकट, जमात ने युनूस सरकार पर लगाए ये आरोप
Shahnawaz Hussain on Mahmood Madani
'मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा देश कोई नहीं', शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान
West Bengal Babri Masjid
भारत में बाबर के नाम पर नहीं बन सकती मस्जिद, हूमायूं कबीर पर BJP नेता का बड़ा बयान
Al Falah University Case
Al-Falah University फंडिंग केस में फाउंडर जावेद सिद्दीकी की बढ़ीं मुश्किलें
Afghan Refugee Crisis
ये कैसी उम्मा से मोहब्बत? पाकिस्तान–ईरान ने 4000 मुसलमानों को एक झटके में बाहर किया
Waqf Property Registration
वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ेगी? मुस्लिम सांसद ने मंत्री को लिखा खत
Bangladesh news
एक हसीना को कितनी बार होगी सजा; बांग्लादेश की Ex. PM को फांसी के फैसले के बाद भी कैद