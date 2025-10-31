उमरा के लिए अप्लाई करने से पहले जान लें सऊदी सरकार का नया नियम, वर्ना हो सकती है मुश्किल!

New Umrah Visa Rules: सऊदी अरब ने उमरा वीजा नीति में बड़ा बदलाव किया है. इसका असर भारत समेत दुनियाभर के अकीदतमंदों पर पड़ेगा. सऊदी सरकार की नई वीजा नियमों के तहत 30 दिनों के भीतर सऊदी पहुंचना अनिवार्य कर दिया है. मंत्रालय का यह फैसला बढ़ती उमरा जायरीनों की संख्या को देखते हुए लिया गया है, ताकि यहां लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.
Saudi Arabia News Today: इस्लाम में हज और उमरा एक महत्वपूर्ण इबादत है. हर महीने दुनियाभर से लाखों मुसलमान हज और उमरा करने के लिए किबला अव्वल यानी मक्का पहुंचते हैं. भारत से भी हर साल बड़ी संख्या में जायरीन मक्का पहुंचते और अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांगते हैं. हालांकि, सऊदी अरब की हज और उमरा मंत्रालय ने उमरा करने आने वाले मुसाफिरों के लिए नई पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है.
हज और उमरा मंत्रालय ने बताया कि अब उमरा वीजा मिलने के बाद 30 दिनों (एक माह) के भीतर सऊदी अरब पहुंचना अनिवार्य होगा. अगर कोई शख्स वीजा मिलने के 30 दिनों के भीतर सऊदी अरब में प्रवेश नहीं करता है, तो उसका वीजा अपने आप रद्द हो जाएगा. इससे पहले यह समयसीमा तीन महीने की थी, लेकिन अब नई नीति के तहत इसे घटाकर एक महीना कर दिया गया है.
हालांकि, मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि फिलहाल जिस तरह नियम है कि सऊदी अरब में प्रवेश करने के बाद उमरा जारयीन को तीन महीने तक ठहरने की इजजात दी जाएगी, वह जारी रहेगा. मंत्रालय के इस नए फैसले का मकसद बढ़ती हुई उमरा जायरीनों को बेहतर सुविधा मुहैया करना, जिससे व्यवस्थ सुचारू ढंग से चलती रहे और लोग पूरी अकीदत के साथ उमरा के फरायज को अंजाम दे सकें.
सऊदी अरब की नेशनल कमेटी फॉर उमरा के सलाहकार अहमद बाजैफर ने कहा कि ये नए नियम अगले हफ्ते से लागू होंगे. उन्होंने बताया कि यह कदम सऊदी हज और उमरा मंत्रालय ने इसलिए उठाया है क्योंकि हाल के महीनों में उमरा करने आने वाले अंतरराष्ट्रीय जायरीनों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है.
अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2025 से अब तक 40 लाख से ज्यादा विदेशी जायरीनों को उमरा वीजा जारी किए जा चुके हैं. यह आंकड़ा पिछले सालों की तुलना में रिकॉर्ड इजाफे को बयां करता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बढ़ते उमरा जायरीनों को ध्यान में रखते हुए सरकार को समयसीमा घटाने का फैसला लेना पड़ा है, ताकि वीजा प्रणाली को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके.
