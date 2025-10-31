Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2982622
Zee SalaamMuslim World

उमरा के लिए अप्लाई करने से पहले जान लें सऊदी सरकार का नया नियम, वर्ना हो सकती है मुश्किल!

New Umrah Visa Rules: सऊदी अरब ने उमरा वीजा नीति में बड़ा बदलाव किया है. इसका असर भारत समेत दुनियाभर के अकीदतमंदों पर पड़ेगा. सऊदी सरकार की नई वीजा नियमों के तहत 30 दिनों के भीतर सऊदी पहुंचना अनिवार्य कर दिया है. मंत्रालय का यह फैसला बढ़ती उमरा जायरीनों की संख्या को देखते हुए लिया गया है, ताकि यहां लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 31, 2025, 01:45 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Saudi Arabia News Today: इस्लाम में हज और उमरा एक महत्वपूर्ण इबादत है. हर महीने दुनियाभर से लाखों मुसलमान हज और उमरा करने के लिए किबला अव्वल यानी मक्का पहुंचते हैं. भारत से भी हर साल बड़ी संख्या में जायरीन मक्का पहुंचते और अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांगते हैं. हालांकि, सऊदी अरब की हज और उमरा मंत्रालय ने उमरा करने आने वाले मुसाफिरों के लिए नई पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है. 

उमरा के लिए वीजा नीति में बड़ा बदलाव

हज और उमरा मंत्रालय ने बताया कि अब उमरा वीजा मिलने के बाद 30 दिनों (एक माह) के भीतर सऊदी अरब पहुंचना अनिवार्य होगा. अगर कोई शख्स वीजा मिलने के 30 दिनों के भीतर सऊदी अरब में प्रवेश नहीं करता है, तो उसका वीजा अपने आप रद्द हो जाएगा. इससे पहले यह समयसीमा तीन महीने की थी, लेकिन अब नई नीति के तहत इसे घटाकर एक महीना कर दिया गया है. 

हालांकि, मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि फिलहाल जिस तरह नियम है कि सऊदी अरब में प्रवेश करने के बाद उमरा जारयीन को तीन महीने तक ठहरने की इजजात दी जाएगी, वह जारी रहेगा. मंत्रालय के इस नए फैसले का मकसद बढ़ती हुई उमरा जायरीनों को बेहतर सुविधा मुहैया करना, जिससे व्यवस्थ सुचारू ढंग से चलती रहे और लोग पूरी अकीदत के साथ उमरा के फरायज को अंजाम दे सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ जून में 40 विदेशियों ने किया उमरा

सऊदी अरब की नेशनल कमेटी फॉर उमरा के सलाहकार अहमद बाजैफर ने कहा कि ये नए नियम अगले हफ्ते से लागू होंगे. उन्होंने बताया कि यह कदम सऊदी हज और उमरा मंत्रालय ने इसलिए उठाया है क्योंकि हाल के महीनों में उमरा करने आने वाले अंतरराष्ट्रीय जायरीनों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है.

अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2025 से अब तक 40 लाख से ज्यादा विदेशी जायरीनों को उमरा वीजा जारी किए जा चुके हैं. यह आंकड़ा पिछले सालों की तुलना में रिकॉर्ड इजाफे को बयां करता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बढ़ते उमरा जायरीनों को ध्यान में रखते हुए सरकार को समयसीमा घटाने का फैसला लेना पड़ा है, ताकि वीजा प्रणाली को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके.

यह भी पढ़ें: Google- Amazon बने इजरायल के जासूस, नेतन्याहू ने की अरबों डॉलर की सीक्रेट डील!

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Saudi arabia newsUmrah Visa Policy 2025muslim news

Trending news

Azharuddin
CM रेड्डी की कैबिनेट में Azharuddin इकलौते मुस्लिम मंत्री; BJP को नहीं हो रहा हज़म
israel news
Google- Amazon बने इजरायल के जासूस, नेतन्याहू ने की अरबों डॉलर की सीक्रेट डील!
Haldwani
Haldwani हिंसा में सुनवाई, आरोपी अब्दुल मलिक को झटका; बेटे और ड्राइवर को मिली जमानत
chhattisgarh news
Kashmir के नजाकत को देख गद-गद हुए छत्तीसगढ़ी, पहलगाम के हीरो का ऐसे किया स्वागत
Netanyahu
West Bank को दो भागों में बांटना चाहते हैं नेतन्याहू; इस नए प्लान को मिली मंजूरी
mp news
MP News: 'बाप-दादा मर गए मुगलों की चड्डी धोते-धोते'...पोस्ट पर मचा बवाल, शिकायत दर्ज
bihar elections 2025
Muslim बच्ची की दुआ आई काम- BJP नेता बृजभूषण बोले, हेलीकॉप्टर हो जाता हादसे का शिकार
Telangana NEWS
हज 2026 की दूसरी लिस्ट जारी, खुशकिस्मत जायरीन आज करें ये काम नहीं तो टूट जाएगा सपना!
mayawati
Mayawati ने की मुस्लिम भाईचारा कमेटी की मीटिंग,अपोज़ीशन बोला BJP को पहुंचा रही फायदा
Telangana NEWS
18 साल से बीवी कर रही इंतजार, 5 साल से बहरीन के मुर्दाघर में पड़ी है शख्स की लाश