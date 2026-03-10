इराक के कुर्द इलाके में UAE कॉन्सुलेट पर हमला, सऊदी अरब ने की कड़ी निंदा

Iran Israel War: सऊदी अरब ने इराक के ऑटोनॉमस कुर्द इलाके में मौजूद यूनाइटेड अरब अमीरात के कॉन्सुलेट जनरल पर हमले की कड़ी निंदा की है. सऊदी विदेश मंत्रालय ने हमले पर अपनी सख्त नाराज़गी ज़ाहिर की है, और डिप्लोमैटिक जगहों को "बार-बार टारगेट करने" को इंटरनेशनल कानून का "साफ़ उल्लंघन" बताया है. डिप्लोमैटिक मिशन पर हमला मंगलवार सुबह हुआ, जब खाड़ी देश ने चल रहे मिडिल ईस्ट संघर्ष में "गलत तरीके से" टारगेट किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. हवाई हमले के दौरान इराक के कुर्द इलाके में UAE के कॉन्सुलेट को स्ट्रक्चरल नुकसान हुआ.

ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में "कोई कैजुअल्टी" नहीं हुई. यह हमला इलाके में तनाव में काफ़ी बढ़ोतरी के बाद हुआ है, जो शुरू में 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ़ शुरू हुए US और इज़राइली मिलिट्री ऑपरेशन से शुरू हुआ था. इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए UAE के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह काम "खतरनाक बढ़ोतरी और इलाके की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है." मंत्रालय ने आगे ज़ोर दिया कि "डिप्लोमैटिक मिशन और जगहों को निशाना बनाना सभी इंटरनेशनल नियमों और कानूनों का खुला उल्लंघन है."

हालांकि UAE ने डिप्लोमैटिक इम्युनिटी के उल्लंघन की कड़ी निंदा की है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि ड्रोन कहां से आया या लॉन्च के लिए ज़िम्मेदार पार्टी की पहचान नहीं बताई. मंगलवार सुबह का हमला तब हुआ जब UAE ने सोमवार को ऑफिशियली शिकायत की थी कि उसे "बहुत गलत तरीके से" निशाना बनाया जा रहा है. देश ने कहा है कि वह दुश्मनी में नहीं पड़ना चाहता और उसने ईरान के खिलाफ हमलों में हिस्सा नहीं लिया है. इन बढ़ते खतरों के बीच खाड़ी देश की डिफेंसिव क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने UAE में मिलिट्री एसेट्स की तैनाती की घोषणा की है.

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने सोमवार को कन्फर्म किया कि ऑस्ट्रेलिया एहतियात के तौर पर इस इलाके में मिसाइलें और एयरक्राफ्ट भेजेगा. अल्बानीज़ ने रिपोर्टर्स से कहा, "हमारा शामिल होना पूरी तरह से डिफेंसिव है और बताया कि यह फैसला "इस इलाके में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई लोगों के बचाव के साथ-साथ यूनाइटेड अरब अमीरात में हमारे दोस्तों के बचाव में" लिया गया था.

इस डिप्लॉयमेंट के हिस्से के तौर पर ऑस्ट्रेलिया बोइंग का बनाया हुआ E-7A वेजटेल एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम वाला एयरक्राफ्ट भेजेगा. उम्मीद है कि यह प्लेन खाड़ी देशों के ऊपर के एयरस्पेस की निगरानी और सुरक्षा के लिए शुरुआती चार हफ़्ते तक चलेगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि UAE को एडवांस्ड मीडियम-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलें सप्लाई की जाएंगी. यह एग्रीमेंट अल्बानीज़ और UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान के बीच एक हाई-लेवल टेलीफोन बातचीत के बाद हुआ है.