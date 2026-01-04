Saudi Arabia कैबिनेट का बड़ा फैसला- शरिया के हिसाब से होंगे पब्लिक प्लेस के नाम

Saudi Arabia News: सऊदी अरब ने इस्लामिक शरिया से जुड़े नियमों को लेकर एक अहम कदम उठाया है, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर ध्यान खींचा है. अब देश में स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सरकारी इमारतें या किसी भी सार्वजनिक स्थान का नाम रखना पहले जितना आसान नहीं होगा. सऊदी सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत इस्लामिक शरिया के खिलाफ माने जाने वाले नामों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

सऊदी अरब के नए नियम ने सबको चौंकाया

ये नए नियम सऊदी कैबिनेट से मंज़ूरी पा चुके हैं और इन्हें आधिकारिक राजपत्र Umm Al-Qura Gazette में भी प्रकाशित किया जा चुका है. सरकार के मुताबिक, गजट में प्रकाशन के 120 दिनों बाद ये नियम पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू कर दिए जाएंगे.

किन जगहों पर लागू होंगे नए नामकरण नियम

सरकार ने साफ किया है कि ये नियम सिर्फ सड़कों या इमारतों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश के सभी सार्वजनिक स्थलों पर लागू होंगे. इनमें शामिल हैं-

- म्युनिसिपल और सरकारी इमारतें

- स्कूल और यूनिवर्सिटी

- अस्पताल

- सांस्कृतिक और खेल केंद्र

- मस्जिद

- ट्रांसपोर्ट से जुड़ा बुनियादी ढांचा

- अन्य सभी सरकारी संपत्तियां

सऊदी सरकार ने क्या कहा?

सऊदी सरकार का कहना है कि यह कदम व्यापक प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा है. इसका मकसद पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू करना और एक साझा सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना है. सरकार के अनुसार, इन नियमों से नामकरण प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सार्वजनिक स्थानों के नाम देश की धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हों. इस मामले में अधिक जानकारी का इंतेजार है.