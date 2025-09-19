इजरायल नहीं, इस मुस्लिम देश के खौफ से पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर रहा सऊदी अरब!
Pakistan Saudi defence deal: पाकिस्तान और सऊदी ने हाल ही में स्ट्रैटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं. इस संबंध में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अपनी परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब के साथ साझा करेगा. मिडिल ईस्ट की घटनाओं पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट इस मामले में दो भागों में बंट गए हैं. कुछ जानकारों का मानना है कि सऊदी ने इजरायल के डर से पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता किया है. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सऊदी, इजरायल से नहीं बल्कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम से डर कर यह समझौता किया है. आएं इस पूरे बहस पर एक नजर डालते हैं. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 19, 2025, 03:38 PM IST

इजरायल नहीं, इस मुस्लिम देश के खौफ से पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर रहा सऊदी अरब!

Pakistan Saudi defence deal: पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बुधवार (17 सितंबर) को पारस्परिक रक्षा समझौता हुआ. इस समझौते (स्ट्रैटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट) को सऊदी और पाकिस्तान के नेता ऐतिहासिक बता रहे हैं. कई जानकार इस समझौते को इजरायल के संभावित खतरे के लेंस से देख रहे हैं. लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ समझौता इजरायल के डर से नहीं, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के डर से किया है. 

दरअसल, सऊदी अरब और ईरान के बीच इस्लाम की अगुवाई को लेकर ऐतिहासिक तौर पर मतभेद चलता है. ईरान पिछले कुछ दशकों में मिलिट्री पावर, मिसाइल तकनीक और हमलावर ड्रोन के मैदान में ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है. साथ ही ईरान दुनिया के ज्यादातर देशों के खिलाफ जाकर अपने परमाणु कार्यक्रम पर बहुत तेजी से काम कर रहा है. अमेरिका और इजरायल समेत कई यूरोपीय देशों का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच गया है. वहीं ईरान का साफ कहना है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए है. 

इस सब चीजों को देखते हुए सऊदी की चिंताएं स्वभाविक रूप से बढ़ी है. क्योंकि सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के धुर विरोधी हैं. दूसरी ओर इजरायल भी एक-एक कर अरब के कई देशों पर बमबारी कर चुका है. ऐसे में सऊदी एक सैन्य तौर पर विश्वसनीय और मजबूत देश का साथ चाहता था, जो उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे. इस उम्मीद पर पाकिस्तान बिल्कुल खरा उतरा. साथ ही सऊदी पीछे के रास्ते से ही सही, लेकिन पाकिस्तान से परमाणु तकनीक लेने की कोशिश करेगा. 

इस शंका को ताकत तब और मिल जाती है, जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस समझौते के बाद शुक्रवार (19 सितंबर) को साफ तौर पर कहा कि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब के साथ साझा करेगा. गौरतलब है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कई बार खुलकर ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ बयान दे चुके हैं.

