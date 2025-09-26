Trump Gaza ceasefire के लिए बेहद गंभीर; फिलिस्तीन पर क्या बोले Saudi Arabia FM?

Saudi Arabia के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर को लेकर बहुत संजीदा हैं. उनके कहने का मतलब साफ था कि अब इजराइल पर अमेरिका भी सीजफायर के लिए दबाव बनाएगा.
Trending Photos
Saudi Arabia: सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाज़ा जंग खत्म करने के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं. स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और अरब नेताओं के बीच हुई बैठक बहुत अच्छी रही और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही शांति समझौता हो सकता है.
उन्होंने कहा, "यह जंग बहुत लंबे समय से चल रही है और इसमें बहुत से लोग मारे गए हैं, बहुत दर्द हो चुका है और गाज़ा में इस वक्त अकाल जैसे हालात में हैं. मुझे इस बैठक से यह आभास हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध खत्म करने, बंधकों की रिहाई कराने और गाज़ा के लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए बेहद गंभीर हैं. इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमने उस संवाद की शुरुआत कर दी है, जो हमें युद्धविराम की ओर ले जाएगी."
सऊदी विदेश मंत्री के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब संयुक्त राष्ट्र की एक आयोग रिपोर्ट में कहा गया कि गाज़ा में इज़रायली सेना नरसंहार कर रही है. इज़रायल ने इस रिपोर्ट को झूठा करार करते हुए खारिज किया है. इसके साथ ही, ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों ने फिलस्तीन को औपचारिक रूप से एक राज्य के रूप में मान्यता दे दी है. इस कदम ने इज़रायली मंत्रियों को भड़का दिया है और उन्होंने वेस्ट बैंक को इज़रायल में मिलाने (एनेक्सेशन) की मांग शुरू कर दी है.
प्रिंस फैसल ने कहा कि वह इस बात से आश्वस्त हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति समझते हैं कि वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन (दूसरे देश को किसी देश में मिलाना) कितना खतरनाक ख्याल है और अरब व मुस्लिम देश जंग खत्म करने की जरूरत को कितनी गंभीरता से महसूस करते हैं.
हाल ही में ट्रंप ने फिलिस्तीन को लेकर कहा था कि मैं इज़रायल को वेस्ट बैंक एनेक्स नहीं करने दूंगा. यह नहीं होगा. अब बहुत हो चुका है. सऊदी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि फ़लस्तीन को इतने देशों द्वारा औपचारिक मान्यता मिलना इस बात का सबूत है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय दो-राज्य समाधान के लिए नए सिरे से प्रतिबद्ध है.