सऊदी में अब नहीं जाएगा भारत का अंडा और चिकन, इन देशों पर भी लगाया बैन

India Saudi Relations: सऊदी अरब की फ़ूड एंड ड्रग अथॉरिटी (SFDA) ने पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ़्टी को ध्यान में रखते हुए भारत समेत 39 देशों से पोल्ट्री और टेबल अंडों के इम्पोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:41 AM IST

Saudi Arabia Poultry Ban: सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (SFDA) ने भारत और 39 दूसरे देशों से पोल्ट्री और टेबल अंडों के इम्पोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. साथ ही साथ ही 16 देशों के कुछ खास इलाकों में कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं. यह कदम किंगडम में पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा और फ़ूड सेफ्टी पक्का करने के लिए सावधानी बरतने के उपायों का हिस्सा है.

SFDA ने कहा कि इस फ़ैसले का मकसद जानवरों की बीमारियों से जुड़े खतरों को कम करना और सऊदी में आने वाले फूड प्रोडक्ट्स की सेफ्टी पक्का करना है. इसने आगे कहा कि प्रभावित देशों की लिस्ट को ग्लोबल हेल्थ डेवलपमेंट और एपिडेमियोलॉजिकल बदलावों के जवाब में समय-समय पर अपडेट किया जाएगा. अरबी डेली ओकाज के एक हालिया रिव्यू के मुताबिक, कुछ देशों पर 2004 से इम्पोर्ट पर पाबंदियां लगी हैं, जबकि दूसरों को सालों बाद रिस्क और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, खासकर बहुत ज्यादा पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लूएंजा के फैलने से जुड़ी रिपोर्ट्स के बाद शामिल किया गया. अथॉरिटी ने कहा कि यह ग्लोबल बीमारी की स्थिति पर उसकी लगातार मॉनिटरिंग को दिखाता है.

इन देशों पर लगा बैन
यह पूरा बैन अफगानिस्तान, अजरबैजान, जर्मनी, इंडोनेशिया, ईरान, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, बांग्लादेश, नेपाल, नाइजर, नाइजीरिया, भारत, हांगकांग, जापान, बुर्किना फासो, ताइवान, जिबूती, साउथ अफ्रीका, चीन, इराक, घाना, फ़िलिस्तीन, वियतनाम, लीबिया, म्यांमार, यूनाइटेड किंगडम, मिस्र, मैक्सिको, कंबोडिया, कज़ाकिस्तान, कैमरून, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, लाओस, मंगोलिया, सूडान, सर्बिया, स्लोवेनिया, कोटे डी आइवर और मोंटेनेग्रो से इंपोर्ट पर लागू होता है.

इन देशों पर लगा प्रतिबंध
ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, बेल्जियम, भूटान, पोलैंड, टोगो, डेनमार्क, रोमानिया, ज़िम्बाब्वे, फ्रांस, फिलीपींस, कनाडा, मलेशिया, ऑस्ट्रिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो के कुछ प्रांतों या शहरों पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. वहीं, SFDA ने साफ किया कि ये टेम्पररी उपाय उन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर लागू नहीं होते हैं जिनका सही हीट ट्रीटमेंट किया गया है और जो मंजूर हेल्थ और सेफ्टी जरूरतों को पूरा करते हैं.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

