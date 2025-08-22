गाजा में इजरायल कर रहा कत्लेआम; सऊदी अरब का इजरायल पर गंभीर आरोप
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2891510
Zee SalaamMuslim World

गाजा में इजरायल कर रहा कत्लेआम; सऊदी अरब का इजरायल पर गंभीर आरोप

War on Gaza: गाजा में नरसंहार के मुद्दे पर सऊदी अरब ने एक बड़ा बयान दिया है. सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इजरायल पर गाजा में नरसंहार करने का इल्जाम लगाया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:11 AM IST

Trending Photos

गाजा में इजरायल कर रहा कत्लेआम; सऊदी अरब का इजरायल पर गंभीर आरोप

War on Gaza: पिछले दो सालों से इजरायली सेना गाजा में 60 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या कर चुकी है. इस क्रूरता की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की फजिहत हो रही है. वहीं, इजरायल के खिलाफ सऊदी अरब ने एक बड़ी बात कह दी है. सऊदी अरब ने इजरायल पर गाजावासियों का नरसंहार करने का इल्जाम लगाया है. 

दरअसल, बीते गुरुवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इजरायल पर गाजा में नरसंहार (Genocide) करने का इल्जाम लगाया. साथ ही सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इजरायल के जरिए फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा बढ़ाने की घटना की निंदा की.
 
सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर गाजा के मुद्दे पर इजरायल की निंदा की. मंत्रालय ने लिखा कि इजरायल, फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से "विस्थापित" करना जारी रखे हुए है और उन्हें एक आजाद मुल्क स्थापित करने से रोक रहा है. सऊदी विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि सऊदी अरब, फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजरायल के जरिए कब्जे को बढ़ाने वाले अपराधों की कड़ी निंदा करता है. 

सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल के जरिए यरुशलम के आसपास नई बस्तियों के निर्माण और गाजा के आम नागरिकों के खिलाफ आक्रामक्ता नरसंहार के बराबर है. मंत्रालय ने इजरायल पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन करने और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया. 

सऊदी मंत्रालय ने कहा, इजरायल बिना किसी रोक-टोक के खतरनाक योजनाओं को लागू कर रहा है, यह क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है. साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की वैधता के लिए भी खतरा है.

गौरतलब है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने युद्ध अपराधों के इल्जाम में PM नेतन्याहू और इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इन दोनों नेताओं पर गाजा में नरसंहार करवाने का इल्जाम है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

war on gazaSaudi Arab accused Israelgaza genocidemuslim world newsToday News

Trending news

war on gaza
गाजा में इजरायल कर रहा कत्लेआम; सऊदी अरब का इजरायल पर गंभीर आरोप
UP News
उमर अंसारी की बढ़ीं मुश्किलें; 10 करोड़ की प्रॉपर्टी केस में जमानत याचिका खारिज
mp news
इंदौर में मुस्लिम नामों से गलियों की पहचान पर बवाल; मेयर का बोर्ड हटाने का फरमान
Bihar News
हिना शहाब की एंट्री ने बढ़ाई सियासी गर्माहट; RJD के फैसले JDU-BJP को लगी मिर्ची!
UP News
मुरादाबाद पुलिस ने मुस्लिम बैंड वालों को सुनाया तुगलकी फरमान; हिंदू नाम हटाओ नहीं..'
Bihar News
गोपालगंज में पिता बना हैवान; 12 दिन के मासूम की गला दबाकर हत्या, जानें क्या है वजह?
nitish kumar
नितीश गिना रहे थे मुसलमानों पर किये एहसान,तभी मंच के नीचे से आवाज़ आई नहीं हुआ काम
Telangana NEWS
400 साल पुरानी मस्दिज के बाहर हिंदू संगठनों का हंगामा, मदरसा बंद कराने पर अड़े
mp news
धर्मांतरण के आरोपी पर मंडराया बेघर होने का खतरा; नगर पालिक ने मांगे घर के दस्तावेज
Uttar Pradesh news
Rampur: बुजुर्ग इमाम पर धर्म परिवर्तन का इल्जाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार
;