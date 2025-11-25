Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3017633
Zee SalaamMuslim World

हरमैन की पाक सरजमीं पर शराब की इजाजत! सऊदी हुकूमत के फैसले से उम्मत में गहरा सदमा

Liquor Shop Open in Saudi Arabia: सऊदी अरब के जरिये शराब प्रतिबंध में ढील देने और नए शराब स्टोर्स खोलने की योजना ने दुनियाभर के मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी पैदा कर दी है. दुनिया भर के मुसलमान इसे पवित्र मक्का- मदीना की गरिमा के खिलाफ मानते हैं और सऊदी सरकार के उदारवादी बदलावों पर सवाल उठा रहे हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Nov 25, 2025, 12:40 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Saudi Arabia News Today: दुनियाभर के मुसलमान सऊदी अरब को बहुत ही अकीदत के नजरिये से देखते हैं. इसकी वजह है कि यह देश इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मस्थली रही है और यहीं से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला. सऊदी के मक्का और मदीना शहर कई मायनों में खास है. दुनिया के कोने-कोने से हज के लिए लाखों मुसलमान हर साल मक्का शहर का रूख करते हैं और यहां तक की पांचों वक्त की नमाज भी इसी तरफ रुख कर अदा करते हैं. 

इस्लाम के लिहाज से सऊदी अरब, विशेष रुप से मक्का का खास मुकाम है. मजहबी दृष्टिकोण से इसे काफी पवित्र माना जाता है. इसलिए दुनियावी बुरे कामों को यहां पर प्रतिबंधित किया गया है. किसी जानवर को मारने से लेकर, शराब-मदिरा के इस्तेमाल, पत्नी को छोड़ दूसरी महिला के साथ घूमने और शारीरिक बनाने तक पर प्रतिबंध है. हालांकि, अब सऊदी अरब ने सरकार ऑयल फ्री इकॉनमी और अपने आपको उदार देश के रुप में दुनिया के सामने पेश करने के लिए कई प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर दिया है.

सऊदी सरकार ने इसी कड़ी में शराब से प्रतिबंध हटा दिया है. इसको लेकर वैश्विक स्तर पर मुसलमानों का विरोध देखने को मिल रहा है. सऊदी सरकार ने यह प्रतिबंध ऐसे समय में हटाने का फैसला किया है, जब दुनिया के कई देश नशाखोर पर लगाम लगाने के लिए शराब प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं. राजशाही व्यवस्था वाली सऊदी सरकार अपने कानून को इस्लाम और शरीयत पर चलने का दावा करती रही है. शराब इस्लाम में हराम है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या सऊदी सरकार खुद को उदार दिखाने के लिए बुरे कामों और क्राइम को अनचाहे ढंग से आमंत्रित कर रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सऊदी में इन जगहों पर खुलेंगे शराब स्टोर्स

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सऊदी सरकार शराब पर 73 साल पुराने प्रतिबंध में लगातार ढील दी जा रही है. अब खबर है कि सरकार दो नए शराब स्टोर खोलने की योजना पर काम कर रही है. यह जानकारी रॉयटर्स को उन सूत्रों से मिली है, जिन्हें इस योजना के बारे में जानकारी दी गई है. इसके तहत सऊदी अरब दो नए शराब स्टोर खोलने की तैयारी में है. 

पहला स्टोर पूर्वी प्रांत धहरान (Dhahran) में खुलेगा, जो अरामको (ARAMCO) के एक विशेष परिसर के अंदर बनाया जाएगा. यह स्टोर सिर्फ गैर-मुस्लिम विदेशी कर्मचारियों के लिए होगा. दूसरा स्टोर जेद्दा में तैयार किया जाएगा, जहां सिर्फ गैर-मुस्लिम डिप्लोमैट्स शराब खरीद सकेंगे. दोनों स्टोर 2026 में शुरू होने की संभावना है. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल टाइमलाइन जारी नहीं की गई है. इस संबंध में न तो सऊदी सरकार के मीडिया दफ्तर और न ही अरामको ने कोई प्रतिक्रिया दी है.

किसको मिलेगी शराब?

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पहले से एक शराब की दुकान संचालित हो रही है, जिसे पिछले साल 73 साल बाद पहली बार गैर-मुस्लिम डिप्लोमैट्स के लिए खोला गया था. डिप्लोमैट्स इसे मजाक में 'बूज बंकर' भी कहते हैं. अब इसकी कस्टमर लिस्ट को बढ़ाकर गैर-मुस्लिम प्रीमियम रेज़िडेंसी होल्डर्स तक कर दिया गया है. प्रीमियम रेजिडेंसी उन्हें मिलती है जो बड़े इंवेस्टर्स, बिजनेसमैन या विशेष प्रतिभा वाले पेशेवर माने जाते हैं. इससे पहले सऊदी अरब में शराब सिर्फ डिप्लोमैटिक मेल, ब्लैक मार्केट या होम ब्रूइंग जैसे अनौपचारिक तरीकों से ही उपलब्ध होती थी.

इसी तरह जेद्दा में तीसरा शराब स्टोर खोलने की तैयारी चल रही है. जेद्दा में गैर-मुस्लिम डिप्लोमैट्स के लिए एक और शराब की दुकान की योजना बनाई जा रही है. जेद्दा में कई देशों के Honorary Consuls मौजूद होने की वजह से वहां इसकी मांग भी ज्यादा मानी जा रही है. इस बीच यह पूरा मामला सऊदी अरब में चल रहे व्यापक सामाजिक और पर्यटन सुधारों की बड़ी तस्वीर का हिस्सा माना जा रहा है.

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में देश तेजी से खुला और अधिक उदार के तौर पर पेश कर रहा है. अब सऊदी अरब में लोग डेजर्ट रेव पार्टियों में डांस, सिनेमा जाने और कई मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेने जैसी सरगर्मियों का आनंद ले सकते हैं. औरतों को ड्राइविंग और कई अन्य अधिकार देकर देश ने सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

सऊदी अरब 2034 FIFA विश्व कप की मेजबानी की तैयारियों में जुटा है और अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल कंपनियों और पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, रेड सी ग्लोबल जैसे कई अल्ट्रा-लक्जरी रिसॉर्ट अभी भी पूरी तरह ड्राई यानी शराब-मुक्त हैं.

शराब पर सऊदी सरकार ने क्या कहा?

सऊदी पर्यटन मंत्री अहमद अल-खतीब ने हालिया दिनों मीडिया से बातचीत में कहा था कि "हम समझते हैं कि इंटरनेशन ट्रॉवेलर्स को शराब की उम्मीद होती है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया." जब उनसे पूछा गया कि 'अभी तक' का मतलब क्या है? यानी भविष्य में नियम बदले जा सकते हैं? इस पर मंत्री अहमद अल-खतीब  ने कहा, "इस पर आप अपने मुताबिक सोच विचार कर लें."

पहले भी शराब को लेकर विवाद हुआ

कई महीने पहले कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि सऊदी सरकार पर्यटक क्षेत्रों में शराब पर छूट देने की तैयारी कर रही है. उस रिपोर्ट के बार में बाद में सरकार ने खंडन किया था, लेकिन इसने देश दुनिया में नई बहस छेड़ दी थी. खासकर इस वजह से कि सऊदी अरब के राजा को 'दो पवित्र मस्जिदों के संरक्षक' का दर्जा हासिल है, जो धार्मिक संवेदनशीलता को बढ़ाता है. इस्लामी स्कॉलर्स और दूसरे समुदाय के लोगों ने भी सऊदी सरकार के जरिये शराब के स्टोर्स खोलने की इजाजत देने पर नाराजगी जताई है. 

मिडिल ईस्ट में शराब को लेकर सख्त नियम

मिडिल ईस्ट में शराब की उपलब्धता का पैटर्न अलग- अलग है. यूएई, कतर, बहरीन और ओमान में कुछ शर्तों के साथ शराब उपलब्ध है, जबकि कुवैत और सऊदी अरब पर पारंपरिक रूप से सख्त प्रतिबंध रहे हैं. हालांकि हाल के सालों में सऊदी अरब धीरे-धीरे कुछ नियमों में ढील देकर अपने आपको उदार देश के रुप में पेश कर रहा है. डिप्लेमैट्स और स्पेशल रेजिडेंसी होल्डर्स के लिए इस तरह की दुकानों का खोलना इसका उदाहरण है. हालांकि आम पर्यटकों के लिए इसके लिए खुले तौर पर इजाजत देने की अभी तक बात सामने नहीं आई है. 

यह भी पढ़ें: Jamia Millia Islamia की ग्लोबल उड़ान, THE रैंकिंग में 103 से सीधे 80वें स्थान पर पहुंची यूनिवर्सिटी!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Saudi arabia newsSaudi Arabia Liquor Shop Newsmuslim news

Trending news

Saudi arabia news
हरमैन की पाक सरजमीं पर शराब की इजाजत! सऊदी हुकूमत के फैसले से उम्मत में गहरा सदमा
PM Modi Ram Mandir Flag Hoisting
भारत धर्मिक नहीं लोकतांत्रिक देश है, राम मंदिर पर ध्वज फहराने पर PM मोदी का विरोध
Delhi News
JMI की ग्लोबल उड़ान, THE रैंकिंग में 103 से सीधे 80वें स्थान पर पहुंची यूनिवर्सिटी!
US Ban Muslim Brotherhood
इजरायल के आतंक का विरोध करने पर ट्रंप को लगी मिर्ची, इस मुस्लिम संगठन पर लगेगा बैन!
australia news
बुर्का का विरोध करने के लिए इस हाल में संसद पहुंची ऑस्ट्रेलिया की महिला सीनेटर
Pakistan Attack Afghanistan
पाकिस्तान के हमले से फिर दहला अफगानिस्तान, 9 बच्चे समेत 10 लोगों की हुई मौत
IRGC Warns Israel
हिज्बुल्लाह चीफ की हत्या पर भड़का ईरान, IRGC ने इजरायल को दी हमले की धमकी
Imam Jamil Al Amin Death
नहीं मिला इंसाफ, मिल गई मौत; 23 साल बाद जेल में दम तोड़ गए इमाम जमील अल-अमीन
Iran Nuclear Activity
क्या मिडिल ईस्ट में होगा बड़ा धमाका? ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर फिर हुआ एक्टिव
Bangladesh Border Alert
बांग्लादेश बॉर्डर पर हलचल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल करेंगे हाकिमपुर का दौरा