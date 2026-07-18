/हरम शरीफ में दिखा हजारों साल पुराने कुरान का अनमोल नुस्खा, देख जज्बाती हुए जायरीन!

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Saudi Arabia Holy Quran Exhibition: अल्लाह का कलाम सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि करोड़ों मुसलमानों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहनुमा है. कुरआन-ए-पाक की हर आयत ईमान, इल्म और हिदायत का पैगाम देती है. यही वजह है कि इस मुकद्दस किताब की हिफाजत, खूबसूरत कैलिग्राफी और नफीस अंदाज में नुस्खे तैयार करने की रिवायत सदियों से इस्लामी तहजीब का अहम हिस्सा रही है.
इसी अजीम विरासत की एक बेमिसाल झलक इन दिनों हरम शरीफ में लगाई गई "इकरा" नुमाइश में देखने को मिल रही है, जहां एक हजार साल से भी ज्यादा पुराना नायाब कुरआन शरीफ जायरीन की खास तवज्जो का मरकज बना हुआ है. हजारों साल पहले लिखे गए कुरान की आयतों को बहुत ही करीने से लिखा गया, जिसे देखते ही जायरीन और नाजरीन खुशी से झूम उठते हैं.
हरम शरीफ और मस्जिद-ए-नबवी के दीनी मामलों की रियासत की जानिब से वक्फ-ए-मलिक अब्दुल अजीज में आयोजित "इकरा" नुमाइश में यह नायाब मुसहफ सबसे अहम नुमाइशी चीजों में शामिल है. इस नुमाइश में नायाब कुरान को देखकर यह वाजेह है कि मुसलमानों ने हर दौर में कुरआन-ए-करीम की हिफाजत की, साथ ही उसकी लिखावट और खिदमत को कितनी अहमियत दी.
नुमाइश में रखी गई यह खास नुस्खा मशहूर खत्तात अली बिन हिलाल ने तैयार किया था, जिन्हें "इब्न अल-बव्वाब" के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने इस मुकद्दस मुसहफ को आज से एक हजार साल से भी ज्यादा पहले अपने हाथों से लिखा था. इस नायाब नुस्खे के साथ इल्मी फेहरिस्त भी पेश की गई है. इस नुमाइश के जरिये लोग अरबी कैलिग्राफी और इस्लामी जीनत के फन में सदियों के दौरान आए बदलाव को नजदीक से देखा जा सकता है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलग-अलग दौर में कुरान शरीफ को किस अंदाज में करने की रिवायत कैसे आगे बढ़ती रही.
यह मुसहफ दुनिया की सबसे नायाब इस्लामी हस्तलिखित (हाथ से लिखी गई) किताबों में शुमार किया जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी दुनिया में इसकी सिर्फ दो ही मालूम नुस्खे मौजूद हैं. यही वजह है कि इसकी इल्मी, फन्नी और तारीखी अहमियत बेहद बुलंद मानी जाती है. यह नायाब मुसहफ़ इस बात की जीती-जागती मिसाल भी पेश करता है कि इस्लामी तारीख में कुरआन-ए-करीम को कितना ऊंचा मुकाम हासिल रहा है और मुसलमानों ने अल्लाह के कलाम की हिफाजत, तहरीर, दस्तावेजीकरण और खूबसूरत सजावट के लिए कि इस हदतक मेहनत की.
"इकरा" नुमाइश में इस बेमिसाल नुस्खे को पेश करने का मकसद सिर्फ एक कीमती हस्तलिखित मुसहफ दिखाना नहीं है, बल्कि जायरीन के इल्म में इजाफ़ा करना भी है. इसके ज़रिये उन्हें कुरआन-ए-करीम से जुड़ी उस अज़ीम इल्मी और तहज़ीबी विरासत से रूबरू कराया जा रहा है, जिसने सदियों तक इस्लामी दुनिया की पहचान को मज़बूत किया. साथ ही यह प्रदर्शनी कुरआनी सकाफत को आम करने की मुसलसल कोशिशों को भी उजागर करती है और हरम शरीफ आने वाले जायरीन को इस बात से वाकिफ कराती है कि अलग-अलग दौर में अल्लाह की किताब की नकल, खत्ताती और उसकी खिदमत किस तरह की जाती रही.