सऊदी अरब में शिया मुस्लिम बच्चे ने बचपन में किया सरकार का विरोध, अब दे दी गई फांसी

Saudi Arab News Today: सऊदी अरब ने बीते दिनों एक ऐसे शख्स को फांसी दी, जो अपराध के समय नाबालिग था. इसको लेकर अब पूरी दुनिया में विरोध शुरू हो गया है. मानवाधिकार संगठन उस शख्स की फांसी की सजा को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं. बीते दो महीने में सऊदी सरकार ने दूसरे नाबालिग अपराधी को सख्त सजा दी है.

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार (20 अक्टूबर) को सऊदी अधिकारियों ने अब्दुल्ला अल-डेरेजी को मौत की सजा दी है. वह दो महीने में दूसरी नाबालिग अपराधी हैं जिन्हें सऊदी अधिकारियों के जरिये फांसी दी है. अल-डेरेजी को 2014 में गिरफ्तार किया गया था. उसके खिलाफ तीन साल बाद सऊदी अरब की विशेष आपराधिक अदालत में मुकदमा चला, जो आतंकवाद मामलों को देखती है.

साल 2011 और 2012 में शिया अल्पसंख्यक के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई थीं. इन घटनाओं के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था. इसमें अब्दुल्ला अल-डेरेजी भी कथित तौर पर शामिल थे. बताया जा रहा है कि उस समय डेरेजी सिर्फ 17 साल के थे. उन पर सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने और मोलोटोव कॉकटेल फेंकने का आरोप था. इस मामले में अगस्त 2018 में उन्हें दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई.

अपराध के समय 18 साल से कम उम्र के शख्स को मौत की सजा देना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित है, जिसका सऊदी अरब भी सदस्य है.

यूके स्थित मानवाधिकार अधिकार समूह Alqst के एक सदस्य मिडिल ईस्ट आई को बताया कि "गिरफ्तारी के समय से लेकर उनके अन्यायपूर्ण गुप्त मुकदमे तक, अल-डेरेजी ने सऊदी अधिकारियों के जरिये किया जा रहा है लगातार दुर्व्यवहार सहा था. जो उनके जीवन के अधिकार का सबसे क्रूर उल्लंघन है." उन्होंने कहा कि, "जैसा कि दो महीने पहले जलाल लब्बाद की फांसी हुई, यह दर्शाता है कि सऊदी अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय कानून और नाबालिग अपराधियों पर मृत्युदंड लगाने के प्रतिबंध की कोई परवाह नहीं है. विश्व के बड़े देशों को इस तरह के कैदियों की जान बचाने के लिए आगे आना चाहिए."

सऊदी अरब ने अब्दुल्ला अल-डेरेज़ी को फांसी दे दी है, वह उस समय नाबालिग थे जब उनके खिलाफ आरोप लगे थे. दो महीने पहले ही जलाल लब्बाद को भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए फांसी दी गई थी. Alqst के मुताबिक, डेरेजी को गिरफ्तारी के बाद कई महीनों तक अलग-अलग कमरे में रखा गया, पीटा गया और जलाया गया. इसकी वजह से उनके दांत टूट गए और घुटने में चोट की वजह से घाव हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ी.

अदालत में डेरेजी ने बताया कि उन्हें दबाव में कबूलनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया. उन्होंने कहा कि एक अधिकारी ने उन्हें बरी होने का भरोसा दिलाया और दस्तावेजों पर अंगूठा लगाने के लिए कहा था. डेरेजी के परिवार को उनसे विदाई लेने की इजाजत तक नहीं दी गई और उन्हें फांसी की जानकारी मीडिया से ही मिली. Alqst ने अब कम से कम पांच अन्य नाबालिगों की पहचान की है, जिन पर फांसी का खतरा मंडरा रहा है.

सऊदी अरब में 2025 में अब तक 302 लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में 30 फीसदी ज्यादा है. अधिकांश फांसी ड्रग्स और आतंकवाद से जुड़े आरोपों में हुई हैं. अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, मौत की सजा सिर्फ सबसे गंभीर अपराधों में ही दी जा सकती है. ऐसे मामलों में नाबालिगों की फांसी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है.

