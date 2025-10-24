2 साल में घर जाने के पैसे और इकामा के 0 चार्जेस; सऊदी अरब सरकार का बड़ा फैसला

Saudi Arabia News: सऊदी अरब ने अपने घरेलू कर्मचारियों से किसी भी तरह की फीस लेने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. अब इंप्लोयर भर्ती, काम करने का परमिट या रेजिडेंसी परमिट (इकामा) के लिए कोई पैसा नहीं ले सकता है. अगर कोई रिक्रूट करने वाला इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और तीन साल तक किसी भी कर्मचारी को नौकरी देने पर रोक भी लग सकती है. जरूरत पड़ने पर यह पाबंदी परमानेंट भी हो सकती है.

सऊदी अरब सरकार का एक और बड़ा नियम

नए नियमों के मुताबिक घरेलू कर्मचारियों के लिए कई पेशों को शामिल किया गया है, जैसे घरेलू कर्मचारी, ड्राइवर, शिक्षक, नर्स, रसोइया, पर्सनल असिस्टेंट और घर के अन्य काम. किसी भी कर्मचारी से कोई शुल्क वसूलना अब पूरी तरह मना है.

- कर्मचारियों के अधिकारों की बात करें तो उन्हें उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पूरा वेतन मिलेगा.

- उन्हें हफ्ते में कम से कम एक दिन आराम मिलेगा और रोजाना आठ घंटे की नींद और आराम का अधिकार होगा.

- लगातार दो साल काम करने पर उन्हें एक महीने की छुट्टी मिलेगी. हर दो साल पर अपने देश जाने का यात्रा टिकट रिक्रूटर देगा.

- लगातार चार साल काम करने पर उन्हें एक महीने का बोनस भी मिलेगा.

- बीमार होने पर सालाना 30 दिन की छुट्टी लेने का अधिकार होगा.

- साथ ही कर्मचारी के पास उसके पहचान दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट और इकामा रहेंगे, और नियोक्ता इन्हें जब्त नहीं कर सकता.

इतिहास में मानवाधिकार संगठन HRW ने 2008 में सऊदी अरब से घरेलू कर्मचारियों के अधिकार सुधारने और काफ़ाला सिस्टम खत्म करने की मांग की थी. काफ़ाला सिस्टम में कर्मचारी अपने नियोक्ता पर निर्भर रहते थे और अक्सर पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता था. 2021 में इस प्रणाली में बदलाव किया गया और अब कुछ श्रमिक अपने नियोक्ता की अनुमति के बिना देश छोड़ सकते हैं.