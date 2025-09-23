सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती का हुआ इंतकाल, 82 साल के उम्र में ली आखिरी सांस

Saudi Grand Mufti Death: सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती और सीनियर स्कॉलर्स के चीफ शेख अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल अल-शेख का आज इंतकाल हो गया है. 23 सितंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली. वह 82 साल के थे. रॉयल कोर्ट ने सऊदी प्रेस एजेंसी ने इस खबर की तस्दीक की है.

रॉयल कोर्ट ने सऊदी प्रेस एजेंसी ने Saudi Arabia Grand Mufti के इंतकाल की जानकारी देते हुए एक बयान जारी किया है. एजेंसी ने रॉयल कोर्ट के हवाले से कहा कि उनका इंतकाल हो गया है. बयान में बताया गया कि उन्होंने Scholarly Research and Ifta और Muslim World League की सर्वोच्च परिषद में नेतृत्व किया. असर की नमाज के बाद रियाद स्थित इमाम तुर्की बिन अब्दुल्लाह मस्जिद में उनकी जनाजे की नमाज़ अदा की जाएगी.

कब होगी जनाजे की नमाज

सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ ने यह भी निर्देश दिया है कि मक्का की ग्रैंड मस्जिद, मदीना की पैगंबर की मस्जिद और राज्य भर की सभी मस्जिदों में अस्र की नमाज़ के बाद उनके लिए जनाज़ा की नमाज़ अदा की जाए. शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शेख अब्दुलअज़ीज़ के परिवार, सऊदी जनता और व्यापक इस्लामी जगत के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है.

इन मस्जिदों में पढ़ी जाएगी नमाज

शाही आदेश के मुताबिक, मक्का की ग्रैंड मस्जिद, मदीना की पैगंबर की मस्जिद और पूरे देश की मस्जिदों में उनकी याद में नमाज पढ़ी जाएगी. रॉयल कोर्ट ने उन्हें एक ऐसे स्कॉलर के रूप में याद किया, जिन्होंने अपना जीवन इस्लाम की सेवा और मुसलमानों को सही राह दिखाने में बिताया और धार्मिक ज्ञान में अपनी छाप छोड़ी. दो पाक मस्जिदों के संरक्षक किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार, सऊदी लोगों और पूरे इस्लामिक समुदाय के प्रति संवेदना जताई.

कब बने अल-अशेख सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती

अल-अशेख को 1999 में इस पद पर नियुक्त किया गया. ग्रैंड मुफ़्ती बनने के बाद शेख अब्दुलअज़ीज राज्य के सबसे बड़े धार्मिक अधिकारी बन गए. उन्होंने इस्लामिक कानून और फैसलों के जरिए सऊदी समाज को 20 साल से भी ज्यादा समय तक प्रभावित किया. उन्होंने शरिया कानून की व्याख्या की और कानूनी और सामाजिक मामलों पर फतवे जारी किए थें.