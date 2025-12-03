सऊदी ने फिलिस्तीनियों के लिए खोला खजाना, 1.1 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान

Saudi Arab help Palestine: सऊदी अरब ने फिलिस्तीन के अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए 90 मिलियन डॉलर का नया ग्रांट दिया है. दरअसल, फिलिस्तीन पर इजरायल का कड़ा पहरा रहता है, फिलिस्तीन आजादी के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नहीं कर सकता है. फिलिस्तीन के लोग अंतरराष्ट्रीय सहायता पर बेहद निर्भर रहते हैं. इसी कड़ी में सऊदी ने फिलिस्तीन को भारी रकम देकर आर्थिक मदद की है, जिससे फिलिस्तीन को आर्थिक रूप से स्थिरता मिलेगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन की राजधानी अम्मान में स्थित सऊदी के दूतावास में एक मीटिंग हुई. इसी मीटिंग में सऊदी के एम्बेसडर प्रिंस मंसूर बिन खालिद बिन फरहान और फिलिस्तीन के इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्टर, स्टीफन सलामेह को फिलिस्तीनियों के लिए 90 मिलियन डॉलर दिया.

सऊदी अरब की तरफ से फिलिस्तीनी ऑथोरिटी को लगातार मदद दिए जाते हैं, 90 मिलियन डॉलर की मदद उसी मदद देने का हिस्सा है. इस पर फिलिस्तीन के वाइस प्रेसिडेंट हुसैन आशिख ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब की यह मदद फिलिस्तीन की मुश्किल आर्थिक हालात में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करेगी. उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार के लिए सऊदी अरब द्वारा लगातार लिए गए स्टैंड की भी तारीफ की.

Add Zee News as a Preferred Source

जॉर्डन में सऊदी एम्बेसडर, प्रिंस मंसूर बिन खालिद ने कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों और एक आजाद देश बनाने के अपने पुराने स्टैंड के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आगे कहा कि यह आर्थिक मदद फिलिस्तीनी सरकार को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे जरूरी सेक्टर में लोगों की दिक्कतों को कम करने में मदद करेगी.

गौरतलब है कि सऊदी ने यह 90 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद फिलिस्तीनी ऑथोरिटी को दी है. यानी इस आर्थिक मदद का फायदा गज़ा के लोगों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फिलिस्तीनी ऑथोरिटी की सरकार फिलिस्तीन के वेस्टबैंक चलती है और गज़ा में हमास की सरकार है. दोनों सरकारे एक दूसरे के खिलाफ हैं और सहमत नहीं हैं.