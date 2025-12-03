Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3027258
Zee SalaamMuslim World

सऊदी ने फिलिस्तीनियों के लिए खोला खजाना, 1.1 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान

Saudi Arab help Palestine: सऊदी अरब ने फिलिस्तीन की मदद के लिए 90 मिलियन डॉलर की मदद दी है. यह मदद फिलिस्तीनी ऑथोरिटी को दी गई है, जिससे फिलिस्तीन के खराब आर्थिक स्थिति सही हो सके. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 03, 2025, 01:19 PM IST

Trending Photos

सऊदी ने फिलिस्तीनियों के लिए खोला खजाना, 1.1 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान

Saudi Arab help Palestine: सऊदी अरब ने फिलिस्तीन के अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए 90 मिलियन डॉलर का नया ग्रांट दिया है. दरअसल, फिलिस्तीन पर इजरायल का कड़ा पहरा रहता है, फिलिस्तीन आजादी के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नहीं कर सकता है. फिलिस्तीन के लोग अंतरराष्ट्रीय सहायता पर बेहद निर्भर रहते हैं. इसी कड़ी में सऊदी ने फिलिस्तीन को भारी रकम देकर आर्थिक मदद की है, जिससे फिलिस्तीन को आर्थिक रूप से स्थिरता मिलेगी. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन की राजधानी अम्मान में स्थित सऊदी के दूतावास में एक मीटिंग हुई. इसी मीटिंग में सऊदी के एम्बेसडर प्रिंस मंसूर बिन खालिद बिन फरहान और फिलिस्तीन के इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्टर, स्टीफन सलामेह को फिलिस्तीनियों के लिए 90 मिलियन डॉलर दिया. 

सऊदी अरब की तरफ से फिलिस्तीनी ऑथोरिटी को लगातार मदद दिए जाते हैं, 90 मिलियन डॉलर की मदद उसी मदद देने का हिस्सा है. इस पर फिलिस्तीन के वाइस प्रेसिडेंट हुसैन आशिख ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब की यह मदद फिलिस्तीन की मुश्किल आर्थिक हालात में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करेगी. उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार के लिए सऊदी अरब द्वारा लगातार लिए गए स्टैंड की भी तारीफ की. 

Add Zee News as a Preferred Source

जॉर्डन में सऊदी एम्बेसडर, प्रिंस मंसूर बिन खालिद ने कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों और एक आजाद देश बनाने के अपने पुराने स्टैंड के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आगे कहा कि यह आर्थिक मदद फिलिस्तीनी सरकार को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे जरूरी सेक्टर में लोगों की दिक्कतों को कम करने में मदद करेगी.

गौरतलब है कि सऊदी ने यह 90 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद फिलिस्तीनी ऑथोरिटी को दी है. यानी इस आर्थिक मदद का फायदा गज़ा के लोगों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फिलिस्तीनी ऑथोरिटी की सरकार फिलिस्तीन के वेस्टबैंक चलती है और गज़ा में हमास की सरकार है.  दोनों सरकारे एक दूसरे के खिलाफ हैं और सहमत नहीं हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Saudi Arab help Palestinemuslim world newsToday News

Trending news

Chandigarh HC on Sanjauli Masjid
संजौली मस्जिद पर चंडीगढ़ HC का बड़ा फैसला, इमरान प्रतापगढ़ी ने मुसमलानों को दी बधाई
Saudi Arab help Palestine
सऊदी ने फिलिस्तीनियों के लिए खोला खजाना, 1.1 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान
Odisha news
ओडीशा में निशाने पर बंगाली मुसलमान, हिंदू संगठनों की तरह पुलिस ने भी दिया अल्टीमेटम!
Mumbai News
'बुर्का उतारो या कॉलेज छोड़ो?'मुंबई के इस कॉलेज ने छात्राओं के ड्रेस पर लगाई पाबंदी
Prayagraj nilgai hunting case
नीलगाय का शिकार करना पड़ा भारी, 7 मुस्लिम युवकों को भेजा गया जेल
Katihar graveyard dispute
कटिहार में कब्रिस्तान से हटाया गया अतिक्रमण, 5 एकड़ 52 डिसमिल जमीन पर था अवैध कब्जा
UP News
बड़ौत में लहंगे पर बवाल! दुकानदारों में खूनी झड़प, बीच-बचाव में गई शख्स की जान
Muzaffarnagar Masjid Loudspeaker Removal
मुजफ्फरनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, मस्जिदों से उतारे गए 40 लाउडस्पीकर
UP News
मौलाना महमूद मदनी का दक्षिणपंथियों पर तंज, कहा- 'इस्लाम से परेशानी है तो...'
Archaeologist KK Muhammad
बाबरी समेत इन मस्जिदों से दावा छोड़ दें मुसलमान, केके मुहम्मद का बड़ा बयान